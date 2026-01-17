Liberado un anciano utilizado por una red criminal para mendigar y cometer estafas por internet

La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal asentada en Bizkaia dedicada a cometer estafas a través de internet mediante falsos anuncios de venta y adopción de mascotas, y ha liberado a un hombre de 80 años que era utilizado por el grupo para ejercer la mendicidad y facilitar la apertura de cuentas bancarias con fines delictivos.

La operación, denominada “Magna Vallis”, se ha saldado con 19 detenidos (18 en Bizkaia y uno en Burgos) y 3 personas más investigadas. Los agentes han identificado hasta el momento 121 víctimas de estafa y otras 10 de usurpación de identidad, repartidas por todo el territorio nacional, incluidas Canarias (Tenerife y Las Palmas).

Entre los arrestados se encuentran tres miembros de un clan familiar, responsables de mantener al octogenario en condiciones de aislamiento y control, sin contacto con su entorno familiar. Según la Guardia Civil, el anciano fue obligado a mendigar y se usó su identidad para abrir cuentas bancarias a nombre del grupo criminal, que utilizaba estas cuentas para ingresar el dinero obtenido mediante el engaño.

Un fraude estructurado y extendido

La investigación comenzó en febrero de 2025, cuando un ciudadano denunció haber sido víctima de una estafa tras pagar 280 euros por la supuesta adopción de un cachorro que nunca recibió. A partir de esta denuncia, el Equipo de la Guardia Civil de Bizkaia detectó un patrón que llevó a descubrir una red criminal dedicada a publicar anuncios falsos en portales de compraventa.

Los estafadores contactaban con los compradores y exigían pagos adicionales bajo distintos pretextos: vacunación del animal, gastos de transporte, jaula, chip o seguro, entre otros. Estos pagos se realizaban principalmente mediante Bizum o transferencias bancarias.

El grupo utilizaba un sofisticado sistema de ocultación de identidad, empleando documentación falsificada o usurpada, líneas telefónicas desechables y una red de 57 cuentas bancarias para operar. Además, aplicaban técnicas de “smurfing”, una modalidad de blanqueo de capitales basada en el fraccionamiento de los cobros a través de micropagos.

Más de 36.000 euros estafados y 560.000 en ayudas públicas

La Guardia Civil ha bloqueado judicialmente las 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas vinculadas a la red. Se estima que la cantidad estafada supera los 36.000 euros, aunque la cifra podría aumentar a medida que avanza la investigación.

Además, muchos de los implicados no acreditaban ingresos laborales y percibían prestaciones sociales como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) u otras ayudas autonómicas. Parte del dinero fue destinado a inversiones en criptomonedas, cuyo valor actual supera los 55.000 euros. Se calcula que las ayudas públicas cobradas de forma fraudulenta podrían alcanzar los 560.000 euros.

Delitos imputados y recomendaciones

A los detenidos se les imputan delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y malos tratos de obra sin lesión. La operación continúa abierta con el objetivo de identificar a más víctimas, localizar nuevas cuentas vinculadas y recuperar los fondos defraudados.

Recomendaciones de la Guardia Civil

Aunque la compra de animales por internet es legal en España si se realiza a través de criadores y centros autorizados, la Guardia Civil recuerda que es importante: