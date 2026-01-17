Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasTenerife vaciada: TauchoPoblación de TenerifeAvería en TabaibaCanarias, epicentro de la músicaGala inaugural del Carnaval 2026
instagramlinkedin

Una embarcación turística alerta de kayakistas con problemas en Tenerife

El 'Neptuno' pudo rescatar a los afectados, así como remolcar sus kayaks

Imagen de la embarcación turísticas y los kayaks remolcados.

Imagen de la embarcación turísticas y los kayaks remolcados. / @salvamentogob

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Unos kayakistas tuvieron que ser remolcados este sábado en Tenerife al encontrarse con problemas en el mar, según informa Salvamento Marítimo en sus redes sociales.

Fue la embarcación turística 'Neptuno' la que se encontró con los afectados en alta mar en la zona de Los Cristianos y pudieron rescatarlos.

Dicha embarcación contactó con Salvamento Marítimo que, a su vez, movilizó la salvamar Alpheratz. A su llegada, la tripulación del 'Neptuno' ya tenía a todas las personas a bordo y pudo remolcar los kayaks.

Cómo ayudar a un tercero

En su publicación, Salvamento da la gracias a los tripulantes del 'Neptuno' por su actuación. Y, además, expone algunas cuestiones a tener en cuenta cuando se pretende ayudar a un tercero en el mar, en las que deja claro que "la solidaridad y la ayuda mutua en el mar es una regla universal entre marinos":

Noticias relacionadas y más

  • Si escucha por radio una alerta o una llamada de socorro o avista señales de emergencia, diríjase de inmediato hacia la posición de la embarcación con problemas.
  • Espere el tiempo establecido antes de acusar recibo y retransmitir en nombre de la unidad en peligro una alerta o llamada de socorro “Mayday-Relé”, para contactar con Salvamento Marítimo y atender sus instrucciones. De la rapidez de su reacción pueden depender vidas humanas. 
  • Si recibe una alerta de socorro en LSD no envíe un acuse de recibo inmediatamente, espere 5 minutos para que las estaciones costeras puedan acusar recibo. Pasado este intervalo de tiempo, retransmita una alerta o una llamada de socorro en nombre de la embarcación en peligro. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents