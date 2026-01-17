Una embarcación turística alerta de kayakistas con problemas en Tenerife
El 'Neptuno' pudo rescatar a los afectados, así como remolcar sus kayaks
Unos kayakistas tuvieron que ser remolcados este sábado en Tenerife al encontrarse con problemas en el mar, según informa Salvamento Marítimo en sus redes sociales.
Fue la embarcación turística 'Neptuno' la que se encontró con los afectados en alta mar en la zona de Los Cristianos y pudieron rescatarlos.
Dicha embarcación contactó con Salvamento Marítimo que, a su vez, movilizó la salvamar Alpheratz. A su llegada, la tripulación del 'Neptuno' ya tenía a todas las personas a bordo y pudo remolcar los kayaks.
Cómo ayudar a un tercero
En su publicación, Salvamento da la gracias a los tripulantes del 'Neptuno' por su actuación. Y, además, expone algunas cuestiones a tener en cuenta cuando se pretende ayudar a un tercero en el mar, en las que deja claro que "la solidaridad y la ayuda mutua en el mar es una regla universal entre marinos":
- Si escucha por radio una alerta o una llamada de socorro o avista señales de emergencia, diríjase de inmediato hacia la posición de la embarcación con problemas.
- Espere el tiempo establecido antes de acusar recibo y retransmitir en nombre de la unidad en peligro una alerta o llamada de socorro “Mayday-Relé”, para contactar con Salvamento Marítimo y atender sus instrucciones. De la rapidez de su reacción pueden depender vidas humanas.
- Si recibe una alerta de socorro en LSD no envíe un acuse de recibo inmediatamente, espere 5 minutos para que las estaciones costeras puedan acusar recibo. Pasado este intervalo de tiempo, retransmita una alerta o una llamada de socorro en nombre de la embarcación en peligro.
