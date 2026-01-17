Una embarcación turística alerta de kayakistas con problemas en Tenerife

Unos kayakistas tuvieron que ser remolcados este sábado en Tenerife al encontrarse con problemas en el mar, según informa Salvamento Marítimo en sus redes sociales.

Fue la embarcación turística 'Neptuno' la que se encontró con los afectados en alta mar en la zona de Los Cristianos y pudieron rescatarlos.

Dicha embarcación contactó con Salvamento Marítimo que, a su vez, movilizó la salvamar Alpheratz. A su llegada, la tripulación del 'Neptuno' ya tenía a todas las personas a bordo y pudo remolcar los kayaks.

Cómo ayudar a un tercero

En su publicación, Salvamento da la gracias a los tripulantes del 'Neptuno' por su actuación. Y, además, expone algunas cuestiones a tener en cuenta cuando se pretende ayudar a un tercero en el mar, en las que deja claro que "la solidaridad y la ayuda mutua en el mar es una regla universal entre marinos":