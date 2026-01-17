Calcinados tres coches y uno afectado en un incendio de madrugada en Tenerife

Tres coches quedaron calcinados y uno más resultó afectado en la parte posterior durante la madrugada de este sábado en el sur de Tenerife.

Los hechos ocurrieron, de forma concreta, en el casco urbano del municipio de Adeje y para sofocar las llamas intervinieron bomberos del Consorcio de Tenerife y bomberos voluntarios de Adeje, junto a agentes de la Policía Local.

El suceso ocurrió en las inmediaciones de la parada de guaguas de El Cerco y junto al parque Pedro Zerolo.

Vehículos quemados

Los tres vehículos que quedaron destruidos son un Renault Clío, una furgoneta y un Peugeot 208, mientras que un Citroën C3 Cactus resultó dañado en la parte trasera.

Incendio coches en Adeje durante la madrugada / Pedro Fumero

Para facilitar la intervención de los bomberos, los agentes municipales tuvieron que cortar la calle en la que ocurrió el incendio.

Investigación

Desde la mañana de este sábado, agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Playa de las Américas ya investigan las causas del incendio y tratan de identificar al autor.

De hecho, uno de los funcionarios ya realizó en esta mañana diversas fotos a los automóviles afectados.

Incendio coches en Adeje, cerca de una parada de guaguas / Pedro Fumero

Ante la gravedad del caso, serán profesionales del Laboratorio de Criminalística de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) quienes hagan un análisis más exhaustivo para determinar si se utilizó algún tipo de acelerante para originar las llamas.

El precedente de El Galeón

Durante la madrugada, algunos vecinos de la zona se alarmaron por las explosiones procedentes de los mencionados vehículos.

Y no es la primera vez que ocurre un episodio similar en el municipio de Adeje durante los últimos días.

Tal y como informó Bomberos de Tenerife, durante la madrugada del pasado martes, dos coches híbridos y una moto acabaron calcinados en un incendio ocurrido en el exterior de una vivienda en la zona de El Galeón.

En esa ocasión, el fuego se produjo en el exterior de unos adosados en la Avenida Príncipe Pelinor, cerca del campo municipal de fútbol y a pocos minutos a pie del enclave en el que este sábado ardieron los citados tres automóviles.

Más coches golpeados en Adeje

Pero la Policía Local y la Guardia Civil han tenido más trabajo en la mañana de este sábado en Adeje.

El motivo es que un conductor, que supuestamente circula con un vehículo de color blanco, causó daños en, al menos, dos coches que estaban estacionados en el aparcamiento situado en la parte trasera del centro de salud del casco urbano. Es decir, a pocos metros de donde se produjo el incendio de tres automóviles.

Un Ford Focus de color azul sufrió daños leves en uno de los pilotos y el lateral trasero izquierdo.

Daños en un coche en Adeje / Pedro Fumero

Pero los destrozos más graves ocurrieron en un Honda CRV. El impacto de un turismo le provocó la rotura del eje trasero. Su propietaria tuvo que llamar a una grúa para trasladarlo al taller.

Tampoco es la primera vez que se detectan daños en turismos aparcados junto al centro de salud. El pasado fin de semana, un Mercedes de color blanco también sufrió daños leves, según las fuentes consultadas por EL DÍA.