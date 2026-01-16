Turistas extranjeros se quedan sin otro lugar donde comprar drogas en Tenerife

Investigadores de la Policía Nacional desmantelan un punto de distribución de drogas situado en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife durante la tarde de este jueves.

El recinto funcionaba presuntamente como una asociación cannábica, aunque, según algunas fuentes consultadas, ni siquiera disponía de los permisos y autorizaciones municipales necesarias para dicha actividad.

Varias personas quedaron investigadas o detenidas durante el dispositivo. Los presuntos implicados fueron trasladados a dependencias del cuerpo de seguridad para tomarles declaración sobre las supuestas irregularidades desarrolladas en el local.

Calle Cruz Verde

Al menos un hombre, vestido con un llamativo chándal, fue arrestado y sacado del inmueble con grilletes. La operación estuvo coordinada por la Fiscalía delegada Antidroga de Santa Cruz de Tenerife.

Operación contra un club cannábico ilegal en Santa Cruz / Andrés Gutiérrez

El amplio dispositivo de fuerzas de seguridad se concentró ante un establecimiento situado en la confluencia de las vías Cruz Verde y Doctor Allart, muy cerca de la calle del Castillo.

Anuncios en internet

El local era frecuentado por todo tipo de personas. Pero buena parte de la clientela estaba integrada por turistas de diversas nacionalidades.

Todo indica que los mencionados consumidores de estupefacientes extranjeros conocían la existencia de este punto de distribución a través de internet o redes sociales. Y, cuando estaban en la capital tinerfeña, buscaban la ubicación concreta por aplicaciones de localización por satélite.

De hecho, algunos de esos clientes ya traían en sus teléfonos móviles una fotografía de la puerta de acceso al recinto. No obstante, se quedaban un poco desconcertados al verla cerrada.

Timbre

Y es que, para poder acceder al interior, los usuarios debían tocar un timbre y que uno de los encargados del recinto les abriera, según señalaron las fuentes consultadas por EL DÍA. En realidad, no contaba ni con un cartel para identificar la actividad.

La investigación fue realizada por el Grupo de Menudeo de la Udyco de la Policía Nacional

La intervención fue desarrollada por el Grupo de Menudeo de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Brigada Provincial de Policía Judicial.

Agentes en el cierre club cannábico ilegal Santa Cruz / Andrés Gutiérrez

Dichos agentes contaron con el apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) para las tareas de seguridad y traslado de detenidos hasta los calabozos de la Comisaría de Distrito Sur.

Los investigadores obtuvieron autorización judicial para llevar a cabo la entrada y registro en el inmueble.

Infracciones administrativas

De forma paralela, profesionales de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife llevaron a cabo una inspección para determinar si los inquilinos del local o responsables del club cannábico disponían de todas las autorizaciones requeridas por el Ayuntamiento y cumplían con los requisitos de sanidad e higiene.

Supuestamente, los encargados de la actividad carecían de dicha documentación o, al menos, en la tarde de ayer no la presentaron tras la llegada de los agentes municipales.

En la inspección de las instalaciones participó un técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo para realizar el informe correspondiente, según explicaron fuentes próximas a la investigación del caso.