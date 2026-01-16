Tres detenidos en La Laguna por secuestrar y agredir brutalmente a un hombre al que metieron en el maletero
La víctima permaneció oculta durante semanas por miedo tras sufrir lesiones graves; los arrestados han ingresado en prisión provisional
Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) a tres personas como presuntas autoras de los delitos de detención ilegal y lesiones graves, tras una investigación iniciada a raíz de una alerta ciudadana por un violento suceso ocurrido el pasado mes de octubre.
Los hechos salieron a la luz cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió la llamada de un testigo que aseguraba haber presenciado cómo tres individuos introducían a la fuerza a un hombre en el maletero de un vehículo, después de haberlo agredido de forma violenta en la vía pública.
Pese a que no se presentó denuncia en un primer momento, la extrema gravedad de lo descrito llevó a los agentes a activar de inmediato una investigación para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y localizar a la víctima, cuya identidad y estado se desconocían en ese momento.
La víctima se ocultó durante semanas por temor a represalias
Tras semanas de diligencias policiales, los investigadores lograron localizar e identificar a la víctima, que había sufrido lesiones de carácter grave. El afectado reconoció haberse mantenido oculto durante un largo periodo de tiempo, movido por el miedo a ser localizado nuevamente por sus agresores.
De forma paralela, la Policía Nacional consiguió identificar plenamente a los tres presuntos autores del secuestro y la agresión. Una vez reunidos los indicios suficientes, se desplegó un operativo policial que culminó con la detención simultánea de los implicados.
Prisión provisional para los tres detenidos
Los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, junto con el resultado de la investigación y las pruebas recabadas. Tras comparecer ante el juez, se decretó el ingreso en prisión provisional de los tres detenidos como presuntos responsables de los delitos de detención ilegal y lesiones graves.
La investigación continúa abierta para esclarecer completamente las circunstancias y el posible móvil de este grave suceso, que ha generado alarma social por la violencia empleada y la forma en la que se produjo el secuestro.
