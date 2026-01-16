Muere un senderista de 82 años tras sufrir una caída en La Palma
El hombre sufrió un traumatismo craneal severo al caerse en un sendero de El Paso
Un hombre, de 82 años de edad, ha fallecido este viernes tras sufrir una caída en el sendero a la Cumbrecita, en el municipio El Paso, en la isla de La Palma, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.
El suceso se produjo sobre las 12:23 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.
Una vez en el lugar, personal del Servicio de Urgencias Canario se encontró al afectado en parada cardiorrespiratoria, tras un traumatismo craneal severo, practicándole maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar, sin resultado, por lo que se confirmó su fallecimiento.
Efectivos de los Bomberos de La Palma recuperaron el cuerpo. Por su parte, la Guardia Civil instruyó las diligencias oportunas.
- El CD Tenerife pide 700.000 euros por poner apellido comercial al Heliodoro Rodríguez López
- Sirven más de 100 bocadillos al día: así es el bocata que muchos consideran el mejor de la capital tinerfeña
- Tenerife reserva cuatro millones de euros para los semáforos en la TF-5
- Turistas extranjeros se quedan sin otro lugar donde comprar drogas en Tenerife
- El nuevo pulmón verde de Santa Cruz tendrá 155 árboles y 800 arbustos
- La Aemet pronostica una jornada con ascensos de temperaturas máximas en las cumbres de Tenerife, pero no descarta heladas
- Santa Cruz de Tenerife ‘correrá’ para regular las restricciones al tráfico antes de junio
- Santa Cruz revisará los pozos del macizo de Anaga ante la sospecha de contaminación de los acuíferos de la que alerta el PSOE