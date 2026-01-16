Localizado un hombre de 75 años tras sufrir una caída en una zona alta de El Chorrillo
El incidente se produjo sobre las 16:30 horas y se llevó a cabo una amplia búsqueda que acabó localizando al afectado
Un hombre de 75 años fue localizado y rescatado en la tarde de este jueves, 15 de enero, tras sufrir una caída en una zona de difícil localización en la parte alta de El Chorrillo, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
El incidente se produjo sobre las 16:30 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió la llamada del propio afectado, que alertaba de que se había caído en un lugar que no reconocía y necesitaba asistencia sanitaria urgente.
Ante la situación, el 112 activó de inmediato un amplio dispositivo de búsqueda y rescate, al tratarse de una zona limítrofe entre Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, lo que obligó a coordinar recursos de ambos municipios.
Amplio operativo con drones y unidades caninas
En el operativo participaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que desplegaron drones, así como agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife y voluntarios de Protección Civil, también con apoyo aéreo mediante drones y cámaras térmicas.
Además, se sumaron a las labores de rastreo Policía Local y Protección Civil de La Laguna, con unidades caninas en la zona de Los Andenes y El Gramal, junto a efectivos de la Policía Nacional y Ayuda en Emergencias Anaga (AEA), que también intervino con perros especializados. El dispositivo contó igualmente con la coordinación del CECOPIN Tenerife.
Trasladado al HUC con lesiones moderadas
Los rastreos dieron resultado y el afectado fue localizado por miembros de la Policía Local y de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife, quienes lo trasladaron hasta el punto donde se encontraba una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
El personal sanitario asistió al hombre, que presentaba lesiones de carácter moderado, y tras estabilizarlo fue trasladado al Hospital Universitario de Canarias (HUC) para su valoración y atención médica.
