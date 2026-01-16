El clan familiar detenido en el Sur de Tenerife vendía cocaína, MDMA, hachís y marihuana

El grupo de narcotraficantes desmantelado este pasado lunes en Granadilla y San MIguel de Abona estaba compuesto por un clan familiar, que mantenía una distribución muy activa de cocaína, hachís, MDMA y marihuana.

Entre los arrestados figuran el propietario de un restaurante, su hermano, una mujer, un hijo de esta última y otro joven.

La Guardia Civil desarticuló un grupo criminal muy activo dedicado a la distribución de sustancias estupefacientes al menudeo, que operaba principalmente en la zona sur de Tenerife.

Los cinco arrestados tienen entre 22 y 55 años de edad. Están acusados de delitos como pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Estructura jerarquizada

La operación se inició a finales del pasado verano, tras detectar los agentes que un clan familiar asentado en los municipios de Granadilla y San Miguel podría estar dirigiendo un entramado delictivo con una estructura perfectamente jerarquizada, teniendo cada uno de sus miembros una función específica, como la dirección del grupo, la logística, la adulteración de la droga o la distribución, entre otras cosas.

El procedimiento utilizado destaca por su especialización logística para asegurar un transporte más seguro de la droga, la cual escondían en los vehículos tras la realización de sofisticados sistemas de ocultación que eran accionados por mecanismos inventados por ellos mismos.

Además, también hacían uso de vehículos lanzadera (circulan delante del que transporta la droga para vigilar) para detectar posibles controles policiales.

Intervenido dinero en efectivo

Se realizaron un total de seis registros simultáneos en viviendas y un establecimiento comercial, ubicados en los municipios de Granadilla de Abona, San Miguel de Abona y Tacoronte, durante los que los agentes se incautaron de más de 70.000 euros en efectivo localizados en diversos escondites y cajas de seguridad.

Dinero del grupo de narcotraficantes en el Sur / El Día

Los guardias civiles también requisaron diferentes cantidades de varios tipos de sustancias estupefacientes, como más de 400 dosis de cocaína, 540 de hachís, 293 de marihuana y 150 de MDMA.

La operación también permitió la intervención de cinco vehículos, algunos de ellos de marcas de alta gama, varias armas simuladas, numerosas básculas de precisión, envasadoras al vacío y diversos dispositivos electrónicos.

La operación fue realizada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Playa de las Américas

La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Playa de las Américas, que durante el amplio dispositivo establecido para proceder a la detención de los miembros del grupo criminal y a los registros, contó con el apoyo de otras unidades, como la Unidad Orgánica de Policía Judicial, Grupo de Reserva y Seguridad número 8 de Canarias (GRS), Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) y Servicio Cinológico.

La investigación ha sido dirigida por la Plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Granadilla de Abona y la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

En libertad provisional

Según ha podido saber EL DÍA, cuatro de los detenidos fueron puestos a disposición judicial el pasado martes. Todos quedaron en libertad provisional con medidas cautelares. Se les ha retirado el pasaporte, se les ha prohibido salir del país y deberán firmar en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

Un quinto implicado se hallaba en un centro hospitalario y todo indica que le aplicarán las mismas medidas, según las fuentes jurídicas consultadas.

Entre los acusados de integrar esta organización también figura un matrimonio.

Uno de los arrestados es el propietario de un restaurante en Las Chafiras y otro detenido es el hermano del anterior, como adelantó EL DÍA el pasado miércoles.