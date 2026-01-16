Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasCosechas en TenerifeGripe en CanariasLotería en TenerifeÁrboles Santa CruzCarnaval 2026
instagramlinkedin

Buscan a un hombre desaparecido desde el pasado lunes en Tenerife

Fue visto por última vez en Granadilla de Abona

José Ricardo P. P.

José Ricardo P. P. / CNDES

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha activado una alerta que concierne a un hombre de 59 años a quien se le perdió la pista el pasado lunes en Granadilla de Abona, en Tenerife.

Se trata de José Ricardo P.P., de complexión delgada, 1,70 metros de estatura, color de ojos marrón y calvicie parcial.

En caso de disponer de información se solicita contactar con la Guardia Civil o a través de la web www.cndes.es.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents