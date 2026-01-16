Buscan a un hombre desaparecido desde el pasado lunes en Tenerife
Fue visto por última vez en Granadilla de Abona
El Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha activado una alerta que concierne a un hombre de 59 años a quien se le perdió la pista el pasado lunes en Granadilla de Abona, en Tenerife.
Se trata de José Ricardo P.P., de complexión delgada, 1,70 metros de estatura, color de ojos marrón y calvicie parcial.
En caso de disponer de información se solicita contactar con la Guardia Civil o a través de la web www.cndes.es.
