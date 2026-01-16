Atracan con una patacabra una tienda en la madrugada de este viernes en Tenerife

Tres hombres protagonizaron en la madrugada de este viernes un atraco en un establecimiento comercial en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Los ladrones accedieron a una tienda 24 horas en el centro de la capital con una patacabra y consiguieron llevarse la caja registradora del negocio, según confirmaron las diversas fuentes consultadas.

Los hechos ocurrieron a las 3:10 horas de este viernes en el local situado en la confluencia de la avenida de Madrid y la calle Unamuno, justo enfrente del Parque La Granja.

Un empleado

En el momento en que los tres varones accedieron al comercio, en el interior del mismo había un trabajador para atender a los clientes.

Cuando se percató de la actitud violenta e intimidatoria de los ladrones, el empleado echó a correr y se escondió en un lugar apartado de la atención al público.

Los autores del atraco consiguieron llevarse la recaudación que había en la caja registradora del establecimiento. Pero no se conformaron con apropiarse del dinero, sino que también revolvieron y tiraron al suelo parte de la mercancía que había en el local.

Investigación

Debido a la gravedad de los hechos, el caso ha sido asumido por agentes del Grupo de Personas de la Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Norte de Santa Cruz de Tenerife.

Dichos investigadores de la Policía Nacional tomaron declaración al testigo directo del suceso, a la vez que tratarán de analizar las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia que hay en dicha zona de Santa Cruz para tratar de identificar, localizar y capturar a los tres implicados en dicho robo con violencia e intimidación.