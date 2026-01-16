Arranca el Carnaval: horario y dónde ver la gala inaugural

Empieza el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Casi con las sobras de los polvorones en casa, la capital se pone la máscara para una edición dedicada a los Ritmos Latinos en este 2026.

El acto que sirve de pistoletazo de salida a la fiesta más relevante de la Isla tendrá lugar esta noche: la gala inaugural que sirve para presentar a las 32 candidatas a reina en las diferentes modalidades.

En esta ocasión además lo hace recuperando un viejo espacio carnavalero por antonomasia. La Plaza de España, que acogiera el despertar del Carnaval en la calle con escenarios que asombraron al mundo, se vestirá esta noche de nuevo con purpurina y alegría.

Así será la gala inaugural

La gala comenzará a las 21:30 horas y tendrá una duración aproximada de una hora. Estará presentada por Elvis Sanfiel y marcará el inicio oficial del Carnaval de los Ritmos Latinos. Sobre el escenario desfilarán las 32 candidatas a reina, en sus tres modalidades, que conocerán esa noche el orden de participación en sus respectivos certámenes.

Quién actúa esta noche

El acto contará con la mayor representación del Carnaval de Santa Cruz hasta la fecha. Participarán las reinas del Carnaval 2025, las artistas canarias Anaé y Zaida Almeida, así como las comparsas del Carnaval capitalino, que pondrán ritmo y color a la noche.

Dónde ver la gala en directo

La gala estará dirigida por Daniel Pages y será retransmitida en directo por Radio Televisión Canaria, permitiendo seguir el evento en todo el Archipiélago.