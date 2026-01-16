Un accidente bloquea en la tarde de este viernes la entrada a Santa Cruz
El siniestro se produjo en el acceso al carril de bajas emisiones, frente a García Escámez
Un accidente se produjo en la tarde de este viernes en el municipio de Santa Cruz de Tenerife y bloquea los carriles de acceso a la ciudad.
El siniestro vial se produjo en la entrada al carril de bajas emisiones, frente al barrio de García Escámez, en la autopista del Norte (TF-5).
Las retenciones en la vía son considerables y la sala operativa del 1-1-2 ha activado a varios recursos de seguridad y emergencias.
Hasta el lugar se dirigen varias dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de San Benito, así como personal sanitario de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
El carril de bajas emisiones de acceso a la ciudad de Santa Cruz está destinado a guaguas de transporte público, taxis y vehículos eléctricos o híbridos.
