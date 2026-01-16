Un accidente atasca la autopista del Sur
Varios vehículos se ven implicados en la colisión
Una colisión múltiple en la autopista del Sur de Tenerife mantiene atasca la vía, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.
Por el momento no han trascendido ni el número de vehículos implicados en el siniestro ni el estado de sus ocupantes. Sin embargo, desde el Cecoes explican que ya se encuentran interviniendo los operativos de emergencia y confirman la presencia de heridos.
En concreto se han desplazado hasta la zona dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), efectivos de Bomberos de Tenerife y agentes de la Guardia Civil, además de técnicos del servicio de carreteras del Cabildo de Tenerife.
El accidente, que se produjo a la altura de Tabaiba, está provocando colas en dirección al sur de la Isla en los tres carriles.
El Cecoes aprovecha para pedir precaución a los conductores que circulen por la zona
