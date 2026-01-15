Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un vuelo que iba de Tenerife a Bilbao, desviado por fuertes rachas de viento

El avión tuvo que aterrizar en Vitoria

Captura del vuelo desviado de Tenerife.

Captura del vuelo desviado de Tenerife. / Flightradar24

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Un total de cinco vuelos con destino Bilbao, entre los que se encuentra uno que partió desde Tenerife, han tenido que ser desviados a otros aeropuertos este jueves como consecuencia de las fuertes rachas de viento registradas en Euskadi, que les han impedido tomar tierra en La Paloma. A lo largo de la mañana, el viento del suroeste ha llegado a alcanzar los 107 kilómetros por hora en Orduña y los 105 km/h en La Arboleda.

Según han informado a Europa Press fuente de Aena, el avión procedente de Múnich, que tenía previsto aterrizar a las 10:50 horas en Loiu, ha tenido que regresar a su punto de origen.

A las 12:20 horas, ha sido desviado a Vitoria un vuelo procedente de Londres y, posteriormente, también al aeropuerto vitoriano otro procedente de Tenerife con llegada prevista a Bilbao a las 13:50 horas.

Además, el vuelo de Barcelona que preveía tomar tierra en el aeródromo bilbaíno a las 13:40 horas, se ha visto obligado a regresar al aeropuerto de origen. Finalmente, otro avión procedente de Granada, que tenía que haber llegado a Bilbao a las 14:30 horas, ha tomado tierra en Vitoria.

