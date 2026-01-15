Un vuelo que iba de Tenerife a Bilbao, desviado por fuertes rachas de viento
El avión tuvo que aterrizar en Vitoria
Un total de cinco vuelos con destino Bilbao, entre los que se encuentra uno que partió desde Tenerife, han tenido que ser desviados a otros aeropuertos este jueves como consecuencia de las fuertes rachas de viento registradas en Euskadi, que les han impedido tomar tierra en La Paloma. A lo largo de la mañana, el viento del suroeste ha llegado a alcanzar los 107 kilómetros por hora en Orduña y los 105 km/h en La Arboleda.
Según han informado a Europa Press fuente de Aena, el avión procedente de Múnich, que tenía previsto aterrizar a las 10:50 horas en Loiu, ha tenido que regresar a su punto de origen.
A las 12:20 horas, ha sido desviado a Vitoria un vuelo procedente de Londres y, posteriormente, también al aeropuerto vitoriano otro procedente de Tenerife con llegada prevista a Bilbao a las 13:50 horas.
Además, el vuelo de Barcelona que preveía tomar tierra en el aeródromo bilbaíno a las 13:40 horas, se ha visto obligado a regresar al aeropuerto de origen. Finalmente, otro avión procedente de Granada, que tenía que haber llegado a Bilbao a las 14:30 horas, ha tomado tierra en Vitoria.
- La Guardia Civil aumenta la vigilancia de los vehículos tinerfeños con la llegada del frente frío: multas de hasta 200 euros
- Prohíben el baño en la costa de Tabaiba y cierran una playa por una rotura en la red de saneamiento
- El Estado amenaza a Santa Cruz con la devolución de 10 millones de fondos europeos si no impulsa la Zona de Bajas Emisiones
- La Aemet alerta de fuertes vientos este miércoles en Tenerife
- La venta de entradas para los concursos y galas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ya tiene fecha
- Pagan 65.000 euros por montar un mesón diez días de Carnaval en la plaza de España
- Parece Hawai o Los Ángeles, pero está en Tenerife: así es la autovía llena de palmeras que muchos consideran la más bonita del mundo
- Hallan sin vida a un hombre en un barranco de Santa Cruz de Tenerife