Un hombre herido por arma blanca en una reyerta en Tenerife
Agentes de la Guardia Civil detuvieron a un hombre de 44 años por el ataque
Un hombre resultó herido por arma blanca durante una pelea ocurrida durante la tarde-noche de este miércoles en el Sur de Tenerife.
Las fuerzas de seguridad arrestaron al presunto autor de la agresión, de nacionalidad española, poco después de los hechos. El suceso se produjo en torno a las 20:00 horas en una zona costera del municipio de Arico.
Guardias
Agentes de la Guardia Civildestinados en el puesto principal de Granadilla de Abona y de la Policía Local fueron activados para que se dirigieran al núcleo de Abades. Según los escasos datos que han trascendido, dos personas mantuvieron una pelea y, en un momento dado, uno de los implicados sacó un arma blanca.
El presunto autor provocó lesiones a la víctima, según indicaron las personas consultadas. El afectado fue atendido por personal sanitario de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Testigos
Dicho recurso trasladó al herido al departamento de Urgencias de un centro hospitalario. Guardias civiles recabaron testimonios de testigos de los hechos y procedieron a la detención de un hombre de 44 años de edad.
