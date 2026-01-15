Cinco detenidos por estafas bancarias y blanqueo en Tenerife y Gran Canaria

La Guardia Civil desarticuló una organización criminal asentada en Canarias dedicada a la comisión de delitos de estafa informática mediante la suplantación de entidades bancarias, así como al blanqueo de capitales procedentes de dichas actividades ilícitas.

El modus operandi de la organización consistía en contactar por teléfono con las víctimas, identificándose como gestores de su banco y les hacían creer que habían sido objeto de una operación fraudulenta en sus cuentas.

Pero su verdadero objetivo era obtener las credenciales de acceso a la banca electrónica. Una vez en posesión de dichas claves, los acusados realizaban diversas operaciones financieras, desviando importantes cantidades de dinero a cuentas controladas por la propia organización criminal.

Guardias civiles acceden a una de las dependencias de la organización / El Día

Después se deshacían de dichas cuentas y de las tarjetas móviles SIM de prepago que también utilizaban, todo ello con la intención de dificultar la trazabilidad del dinero y la acción policial.

Análisis de información

La investigación se inició tras la primera denuncia formulada, a raíz de la cual, los agentes de la Guardia Civil especializados en la materia, llevaron a cabo un exhaustivo análisis de hechos delictivos de similar naturaleza, logrando relacionar a más de veinticinco víctimas distribuidas por todo el territorio nacional, todas ellas afectadas por el mismo procedimiento fraudulento.

Finalmente, y gracias a los indicios y pruebas obtenidas durante la investigación, se logró identificar, localizar, detener e investigar a los 30 acusados, siendo cinco de ellos los líderes de la organización criminal residentes en Gran Canaria y Tenerife.

Droga

También se realizaron cinco registros domiciliarios, donde se aprehendieron numerosos dispositivos electrónicos y documentación relacionados con los ilícitos investigados, así como seis kilogramos de hachís.

Droga intervenida / El Día

En el desarrollo de la operación ha resultado determinante la identificación de las denominadas mulas financieras, personas que facilitaban sus cuentas bancarias o abrían nuevas a su nombre para recibir, transferir o retirar los fondos procedentes de las estafas.

Dichas personas son los 25 investigados, residentes en Tenerife y acusados de un delito de blanqueo de capitales, al formar parte de la estructura financiera de la organización criminal.

Investigadores

La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Delitos Telemáticos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife , que durante la última fase contó con el apoyo de otras unidades de la Comandancia de Las Palmas y de la tinerfeña.

La operación fue dirigida por la Plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Güímar y la Sección de Delitos Tecnológicos de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

La Guardia Civil recuerda que la cesión de cuentas bancarias, la realización de movimientos de dinero para terceros o la recepción de fondos de origen ilícito constituye un delito de blanqueo de capitales, tipificado en el Código Penal.