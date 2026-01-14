Una mujer grave y otra afectada en un incendio en una vivienda de Tenerife
Bomberos de Tenerife sofocaron las llamas en un apartamento durante la tarde de este martes
Una mujer de 71 años de edad resultó afectada de carácter grave durante un incendio registrado en una vivienda del Sur de Tenerife, mientras que otra sufrió afecciones de carácter moderado.
Ambas víctimas sufrieron intoxicación por inhalación de humo en un suceso ocurrido en la costa del municipio de Arona.
A las siete y media de la tarde de este martes, vecinos alertaron de que había fuego en uno de los pisos de un edificio de varias plantas en la calle Casiano Alfonso Hernández, en el núcleo de Las Galletas.
Recursos de intervención
La sala operativa del 1-1-2 activó a bomberos del Consorcio de Tenerife del parque de Las Chafiras, una ambulancia sanitarizada y otra básica, guardias civiles y policías locales de Arona.
Los agentes del Instituto Armado desalojaron a todos los residentes en el edificio, según el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes).
La mujer que se hallaba grave fue trasladada en el recurso sanitarizado hasta el Hospital del Sur, en la zona de El Mojón. Y la otra afectada fue llevada al área de Urgencias del mismo centro hospitalario.
