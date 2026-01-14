Herido un ciclista tras sufrir un atropello en una vía de Arona

Un ciclista ha resultado herido este miércoles tras sufrir un atropello por parte de un coche en la calle Finlandia, en el municipio de Arona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 12.11 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó diversas contusiones de carácter moderado y fue trasladado en una ambulancia sanitarizada del SUC al Hospital Universitario Hospiten Sur.

La Policía Local realizó el correspondiente atestado.