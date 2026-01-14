Detienen a cuatro personas y levantan 21 actas por tenencia de drogas en Canarias

El Cuerpo General de la Policía Canaria ha detenido a un total de cuatro personas y se han levantado 21 actas por tenencia de drogas y siete actas por desobediencia a los agentes de la autoridad en Fuerteventura durante los dispositivos operativos desplegados para reforzar la seguridad ciudadana en la isla durante el pasado fin de semana.

Las actuaciones fueron desarrolladas por agentes de la Unidad de Prevención e Intervención Policial (UPRI) en los municipios de Pájara y Tuineje, interviniendo estos operativos distintas sustancias de estupefacientes, entre ellas crack, cocaína y tussi, según ha informado la Policía Canaria en nota de prensa.

Estas intervenciones permitieron comprobar que dos personas se encontraban reclamadas por la autoridad judicial, motivo por el que fueron detenidos.

El objetivo de estas intervenciones en la isla, que se enmarcan "en el plan de choque" aprobado de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias para Fuerteventura, es el de prevenir actividades delictivas, reforzar el control policial, así como garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana.

Finalmente desde el Cuerpo General de la Policía Canaria se señala que continuará desarrollando este tipo de dispositivos preventivos y de control, en coordinación con otras administraciones, para garantizar el cumplimiento de la legalidad y la protección de la ciudadanía.