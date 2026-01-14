Desahucio en un puerto de Canarias: desalojan a una mujer de 71 años "en situación de extrema vulnerabilidad"

El colectivo Derecho al Techo y los miembros del movimiento Mi barco, mi casa exigen a la Autoridad Portuaria que paralice el desahucio de un barco, el Claudine, en el Muelle Deportivo del Puerto de Las Palmas previsto para este martes 13 de enero, que según dicen «afecta a una mujer mayor, de 71 años, en situación de extrema vulnerabilidad y soledad».

En un comunicado, aseguran que la pretensión de la institución portuaria «contradice las propias exigencias legales y administrativas para ejecutar un desahucio con garantías mínimas» debido a que «se pretende llevar a cabo un desalojo sin acompañamiento social, sin mediación institucional y sin alternativa habitacional, pese a tratarse de una persona mayor en situación de exclusión residencial».

Por su parte, el organismo público informa de que los motivos del desahucio corresponden a la falta de conservación, higiene, flotabilidad y seguridad del propio barco, que no cuenta con mástil ni motor, elementos esenciales para la navegación. Además, la pintura del casco está en mal estado y "tiene aluminosis, incrustaciones calcáreas y acumulación de residuos en la cubierta". Todo ello, añade, "puede poner en peligro la vida de la persona que reside en ella".

Comunicación a Servicios Sociales

"La primera vez que la propietaria manifiesta verbalmente a la Policía Portuaria y a la Guardia Civil que carece de alternativa habitacional es el pasado 18 de diciembre de 2025, fecha en la que se le comunicó la ejecución del desahucio. Esa carencia de alternativa habitacional no se ha acreditado en el procedimiento judicial" que ha dado permiso para actuar, afirma la Autoridad Portuaria.

En un escrito, la institución asegura que el pasado 9 de enero, la propietaria vuelve a manifestar verbalmente a la Policía Portuaria: "No sé a dónde voy a ir si me echan de aquí". Ante estas declaraciones, la Autoridad Portuaria ha informado de los hechos, con carácter preventivo y mediante correo electrónico, a la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria "a los efectos oportunos que se puedan derivar de esta situación".

Aislamiento y riesgo social

Los colectivos reconocen que «existe una autorización judicial para la ejecución del desahucio desde el 25 de noviembre de 2025», pero aseveran que no se ha avisado con 10 días de antelación, como mínimo, a la persona afectada, que «no ha recibido una notificación clara, comprensible y acompañada», aunque la Autoridad Portuaria asegura que desde 2023 se ha requerido a la dueña para que arregle el buque. Al no hacerlo, agrega la institución, se inició el procedimiento de desahucio y en los dos recursos presentados, asegura, la afectada no alegó vulnerabilidad social.

En ese sentido, agregan que la persona que se intentará desahuciar este martes «ha sido informada de la inminencia del desalojo sin apoyo administrativo ni social, en un contexto de aislamiento, fragilidad y dificultades para gestionar trámites administrativos, circunstancia reconocida como un factor de vulnerabilidad en personas mayores que viven solas».

Por último, apuntan a que este desalojo «podría tener consecuencias graves e irreversibles para la salud y la vida de la persona afectada, dada su situación de fragilidad física y emocional» e invitan a la ciudadanía y entidades sociales a sumarse a la movilización para intentar frenar el procedimiento, a partir de las 9.00 horas de este martes en el Muelle Deportivo.