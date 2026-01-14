Cae una organización por tráfico de drogas en Granadilla y San Miguel

Investigadores de la Guardia Civil desmantelaron esta semana una organización que supuestamente estaba dedicada a la distribución de droga en varios enclaves de la zona Sur de Tenerife.

Según las fuentes consultadas, profesionales del cuerpo de seguridad detuvieron a varios ciudadanos que residen en los municipios de Granadilla y San Miguel de Abona.

La operación se culminó en la jornada del pasado lunes y algunos de los implicados son hombres de origen canario.

La intervención fue desarrollada por agentes destinados en el Equipo Territorial del Sur de Tenerife de la Policía Judicial, después de varios meses de análisis de información, vigilancias, seguimientos y otras gestiones propias de estos procedimientos.

Los guardias de paisano obtuvieron autorización judicial para llevar a cabo diferentes entradas y registros anteayer en locales y viviendas situadas en las localidades de Las Chafiras, Golf del Sur (San Miguel de Abona), Los Abrigos o Atogo (Granadilla), entre otros enclaves, a tenor de la escasa información que ha trascendido.

Entre las personas apresadas en la operación figura el propietario de un restaurante situado en la zona de Las Chafiras y un hermano del mismo.

Hasta el momento no han trascendido las cantidades de sustancias estupefacientes que fueron intervenidas por los agentes en los diferentes registros.

Todas las personas arrestadas en este dispositivo fueron puestas a disposición de la autoridad judicial durante la jornada de ayer en el órgano que se encontraba en funciones de Guardia. n