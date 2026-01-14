Narcotráfico en Tenerife
Cae una organización por tráfico de drogas en Granadilla y San Miguel
Guardias civiles realizan registros en varios inmuebles en Las Chafiras, Golf del Sur, Los Abrigos o Atogo durante la jornada del pasado lunes
Investigadores de la Guardia Civil desmantelaron esta semana una organización que supuestamente estaba dedicada a la distribución de droga en varios enclaves de la zona Sur de Tenerife.
Según las fuentes consultadas, profesionales del cuerpo de seguridad detuvieron a varios ciudadanos que residen en los municipios de Granadilla y San Miguel de Abona.
La operación se culminó en la jornada del pasado lunes y algunos de los implicados son hombres de origen canario.
La intervención fue desarrollada por agentes destinados en el Equipo Territorial del Sur de Tenerife de la Policía Judicial, después de varios meses de análisis de información, vigilancias, seguimientos y otras gestiones propias de estos procedimientos.
Los guardias de paisano obtuvieron autorización judicial para llevar a cabo diferentes entradas y registros anteayer en locales y viviendas situadas en las localidades de Las Chafiras, Golf del Sur (San Miguel de Abona), Los Abrigos o Atogo (Granadilla), entre otros enclaves, a tenor de la escasa información que ha trascendido.
Entre las personas apresadas en la operación figura el propietario de un restaurante situado en la zona de Las Chafiras y un hermano del mismo.
Hasta el momento no han trascendido las cantidades de sustancias estupefacientes que fueron intervenidas por los agentes en los diferentes registros.
Todas las personas arrestadas en este dispositivo fueron puestas a disposición de la autoridad judicial durante la jornada de ayer en el órgano que se encontraba en funciones de Guardia. n
Suscríbete para seguir leyendo
- El kiosco más caro en la historia del Carnaval estará en la Plaza de España
- Uno de los macroproyectos de Tenerife, oxidado antes de inaugurarse
- Jorge Rey alerta de más lluvias en Tenerife mañana por un frente atlántico: 'Esta borrasca también afectará a Canarias
- La Laguna destinará 300.000 euros durante cinco años para reubicar la Tenencia de Alcaldía de Taco
- El Cabildo de Tenerife invierte 1.200 millones de euros en lo que va de mandato para proteger y cuidar el espacio natural
- Intenta salir en avión de Tenerife con su esposa fallecida en silla de ruedas
- Comienza el desmantelamiento del carril bici de Santa Cruz de Tenerife
- La destitución de Xabi Alonso afecta de lleno al CD Tenerife: Álvaro Arbeloa deja de ser entrenador del Real Madrid Castilla, a dos semanas de enfrentarse al conjunto chicharrero