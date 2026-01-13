294 fardos y 200 millones en el mercado: así son las diez toneladas de cocaína incautadas en Tenerife

El carguero United S. viajaba en aguas cercanas a Canarias con casi diez toneladas a bordo mientras era vigilado por la operación Marea Blanca. Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía asaltaron la embarcación y apresaron a trece personas, pero en las bodegas encontraron el mayor alijo de droga incautado hasta la fecha en Europa y el cuarto de mayor volumen de todo el mundo.

Nunca antes se había interceptado en alta mar, en el entorno del Archipiélago, una cantidad tan elevada de estupefaciente: la droga desembarcada en Tenerife el pasado fin de semana tiene un valor estimado en el mercado de unos 200 millones de euros.

Así lo explicaron mandos de la Policía Nacional en una comparecencia ante los medios de comunicación en la que se dieron a conocer los detalles del abordaje del deteriorado carguero.

El mayor alijo de cocaína de Europa, en Tenerife / Arturo Jiménez

Operación policial

La introducción del alijo fue planificada por un entramado de organizaciones criminales, si bien los principales cabecillas del operativo son ciudadanos de origen serbio.

La embarcación fue interceptada hace una semana en pleno Atlántico, al oeste de El Hierro, cuando regresaba de aguas próximas a Brasil, un hecho que vuelve a poner de manifiesto la consolidación de Canarias como enclave estratégico del narcotráfico internacional, especialmente en el tráfico de cocaína.

El operativo fue desarrollado por agentes de la Brigada Central de Estupefacientes (Udyco Central) y de la Udyco de Tenerife de la Policía Nacional, en coordinación con efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y de la Armada Española.

En la intervención fueron detenidos los trece tripulantes del buque. Entre los arrestados figuran siete ciudadanos indios, cuatro turcos y dos serbios. Estos últimos actuaban como garantes del transporte del alijo hasta su destino final, con la misión de impedir robos o desvíos de la droga hacia organizaciones no implicadas en la operación.

Así era la droga

La cocaína estaba destinada a abastecer a varias organizaciones criminales. Uno de los detenidos de nacionalidad serbia portaba un arma en el momento del abordaje, aunque la rapidez y el efecto sorpresa de la intervención evitaron cualquier enfrentamiento armado a bordo.

Los agentes intervinieron 294 fardos, con un peso total de 9.994 kilos de cocaína, de los que 37 bultos ya estaban preparados para su trasbordo inmediato a otra embarcación. Como en otras grandes operaciones de este tipo, la droga había salido de Brasil y tenía como destino organizaciones asentadas en Canarias y, principalmente, en distintos países de la Unión Europea.

El plan de los tripulantes consistía en distribuir el estupefaciente entre embarcaciones de menor tamaño en puntos previamente acordados. La intención era trasladar una parte significativa del alijo hasta aguas próximas al Estrecho de Gibraltar y, desde allí, introducirlo en la provincia de Huelva mediante narcolanchas. Posteriormente, la cocaína sería distribuida por carretera en turismos, furgonetas o camiones hacia distintos puntos de la Península y otros estados europeos. Todo este entramado logístico quedó desarticulado por la actuación de los investigadores de la Policía Nacional.

El United S., anteriormente denominado Indian Coast, es un buque en estado de abandono que se encontraba en lo que técnicamente se conoce como su «último viaje». Tras el transporte de las casi diez toneladas de cocaína, ocultas entre cargamentos de sal, el barco iba a ser conducido a un punto de desguace.

El aspecto exterior del carguero es ruinoso, con gran parte del casco oxidado, y su estado interior es aún más precario. En el momento de la interceptación, a 290 millas náuticas de Canarias (535 kilómetros), el buque se hallaba a la deriva tras quedarse sin combustible. Además, varias embarcaciones de menor tamaño ya se dirigían hacia él para cargar parte del alijo. El carguero permaneció al pairo durante casi doce horas y tuvo que ser remolcado hasta el Puerto de Santa Cruz de Tenerife por el buque de Salvamento Marítimo Heroínas de Sálvora, de reciente construcción.