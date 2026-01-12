Muere un hombre al volcar en la autopista del Norte de Tenerife
La víctima quedó atrapada en el interior del coche y tuvo que ser liberada por los bomberos
Un hombre falleció a última hora de la noche de ayer domingo tras volcar con su vehículo en la autopista del Norte de Tenerife, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.
Los hechos se registraron poco antes de las once y media de la noche en la TF-5 a la altura del municipio de El Tanque. Sobre esa hora se recibieron varias llamadas en el 112 en las que se alertaba de que un coche había volcado y una persona permanecía en su interior.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Tenerife, que tuvieron que liberar al afectado, un hombre de 59 años, para que fuera atendido por los servicios sanitarios.
Fallecimiento
Los profesionales del Servicio de Urgencias Canario (SUC) de las dos ambulancias desplazadas además de un médico y un enfermero del consultorio local solo pudieron confirmar su fallecimiento.
Mientras, agentes de la Guardia Civil correspondiente atestado sobre el trágico accidente.
