Un joven apuñala al novio de su madre en Canarias
El joven, de 21 años y sin antecedentes, fue arrestado por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia doméstica tras intervenir en una pelea entre su madre y su pareja en una vivienda compartida
Un joven de 21 años, sin antecedentes policiales, ha sido detenido en Arrecife por agentes de la Policía Nacional como presunto autor de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia doméstica, tras protagonizar un grave altercado en una vivienda compartida de la capital lanzaroteña.
Los hechos se produjeron el pasado 2 de enero, cuando el arrestado, que convive con su madre y la pareja de esta en una habitación alquilada, intervino en una discusión entre ambos que acabó con una agresión con arma blanca. Según fuentes policiales, el joven habría actuado en un intento de defender a su madre tras un enfrentamiento con su pareja sentimental.
La madre del joven comunicó a su pareja su intención de poner fin a la relación, lo que, según el testimonio del detenido, desencadenó una reacción violenta del hombre, quien presuntamente se abalanzó sobre la mujer mientras la amenazaba.
Ante esta situación, el hijo tomó un cuchillo y, en un intento por proteger a su madre, se lo clavó en el hombro al agresor. El hombre quedó herido de consideración, con una notable pérdida de sangre, lo que obligó a la intervención de los servicios sanitarios y de seguridad.
Doble vía de investigación: violencia doméstica y violencia de género
El caso fue investigado por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Arrecife, en colaboración con la Brigada Local de Policía Científica, que llevó a cabo una inspección ocular técnico-policial en la escena del suceso.
Además, se recogieron los testimonios tanto de los implicados como de varios testigos presenciales, entre ellos vecinos de una habitación contigua, quienes confirmaron haber escuchado los gritos de auxilio de la mujer y, posteriormente, ayudaron al hombre herido hasta la llegada de los servicios de emergencia.
Aunque el hijo fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones en el marco de la violencia doméstica, la UFAM ha iniciado también diligencias paralelas por posible violencia de género, dado que el conflicto inicial se originó entre una mujer y su pareja sentimental, y existen indicios de agresión previa por parte del hombre.
- Más de 600 bocadillos al día y menos de 4 euros: así es el bocadillo que triunfa en este municipio de Tenerife
- Un repostero alemán y una guerra mundial dieron origen a la pastelería más antigua de Canarias
- Detectan más conductores bajo la influencia de drogas que de alcohol en La Laguna
- El Ayuntamiento de La Laguna programa la repavimentación de la calle Océano Índico, en Punta del Hidalgo
- Diez toneladas de cocaína convierten el carguero atracado en Tenerife en el mayor barco de droga pillado en Europa
- Muere un hombre al volcar en la autopista del Norte de Tenerife
- El Ayuntamiento de Santiago del Teide asume este año el pago íntegro de la tasa de basura
- El fenómeno de Nueva Línea sacude las redes: de la verbenita canaria al top tres de Spotify