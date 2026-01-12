Detienen a un hombre que conducía bajo los efectos de drogas y sin carné en Canarias

Agentes de la Policía Local de Arrecife, en la isla de Lanzarote, detuvieron durante este fin de semana a un hombre que, tras protagonizar una conducción temeraria por varias calles de la ciudad, comprobaron que estaba bajo los efectos de las drogas (cannabis y cocaína) y carecía de permiso de circulación vigente.

La detención se produjo después de que los policías locales observaran un vehículo circulando a velocidad "excesiva y notoriamente muy superior" a la permitida para la vía por donde circulaba, la calle Blasco Ibáñez de la capital de Lanzarote, según ha informado el Ayuntamiento de Arrecife en nota de prensa.

Seguidamente los policías le dieron el alto al conductor, haciendo uso de las señales luminosas y acústicas en un vehículo policial perfectamente rotulado, sin embargo el conductor incrementó la velocidad y sorteó todos los vehículos que circulaban por diferentes vías.

Persecución policial

Ante esta situación, la Policía Local de Arrecife emprendió la persecución policial que se inició por la calle Blasco Ibáñez, y continuó por otras sin hacer los stop e incluso conduciendo en zig-zag.

En un momento dado, al tratar de circular en dirección prohibida girando hacia la izquierda por la calle Tisalaya, colisionó contra un vehículo que circula con prioridad por la calle Tisalaya y que resultó perjudicado con daños materiales, siendo su conductor trasladado al Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, según se recoge en el parte policial.

Finalmente los agentes consiguen interceptar al conductor temerario y le realizan las pruebas de detección de tasas de alcoholemia y drogas, siendo previamente informado de los derechos de toda persona sometida a las mismas, arrojando un resultado positivo en drogas en las sustancias de thc y cocaína.

Sin permiso de conducir

Asimismo, comprobado en la Base de Datos de la Dirección General de Tráfico, la Policía Local verificó que al conductor del vehículo responsable no le constan permisos vigentes y además tiene una sanción por pérdida de vigencia de su permiso de conducción. Finalmente, lo agentes procedieron a la detención del conductor.

Por su parte, los vehículos accidentados fueron retirados de la circulación por medio de la Grúa Municipal de Arrecife, quedando en el mismo lugar correctamente estacionados. Además efectivos del Consorcio de Bomberos de Lanzarote recogieron las piezas de los vehículos que habían resultado afectados en la vía y vertieron producto para el secado de aceites.