Detenido un corredor de seguros en Tenerife por estafar más de 130.000 euros a 156 personas

Agentes de la Guardia Civil del Área de Investigación del Puesto Principal de Playa de las Américas han detenido a un hombre de 44 años como presunto autor de un delito continuado de estafa, tras engañar a más de 150 personas simulando la contratación de seguros inexistentes. Según la investigación, el detenido habría estafado más de 130.000 euros.

Falsas pólizas desde su asesoría

El arrestado aprovechaba su condición de corredor de seguros profesional para captar a las víctimas desde una asesoría ubicada en el municipio tinerfeño de Arona. Una vez convencidos, les ofrecía supuestas pólizas de seguros de distintos tipos —todas ellas falsas— y lograba que le abonaran el importe correspondiente. El dinero era desviado directamente a sus cuentas bancarias personales, sin llegar nunca a formalizarse ninguna póliza real ni legal.

La Guardia Civil inició la investigación tras recibir la primera denuncia, y desde entonces ha analizado cerca de 1.200 documentos relacionados con pólizas, movimientos bancarios y otros indicios que han permitido identificar a 156 posibles perjudicados. Hasta la fecha, se han presentado 46 denuncias, aunque no se descarta que sigan apareciendo más víctimas en los próximos días.

El detenido ya ha sido puesto a disposición judicial junto con las diligencias instruidas.

Recomendaciones de la Guardia Civil para evitar fraudes

La Guardia Civil ha aprovechado el caso para difundir una serie de consejos clave a fin de evitar ser víctima de este tipo de estafas:

Verifica la aseguradora : debe estar registrada en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

: debe estar registrada en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Confirma que el agente esté autorizado : consulta su número de registro profesional.

: consulta su número de registro profesional. Desconfía de precios sospechosamente bajos o coberturas ilimitadas .

. Evita ofertas por canales no oficiales como WhatsApp o correos electrónicos sin respaldo institucional.

como WhatsApp o correos electrónicos sin respaldo institucional. No firmes documentos en blanco ni formularios incompletos.

Paga siempre a nombre de la aseguradora , nunca a cuentas personales.

, nunca a cuentas personales. Solicita copia completa de la póliza y conserva todos los justificantes de pago y correos.

Para más información, se puede contactar con la Oficina de Prensa de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife a través de los teléfonos 696943009 o 922648500 (extensiones 1620425 – 1620608).