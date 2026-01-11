El vuelco de un vehículo en El Rosario deja una mujer herida de carácter moderado

Una mujer resultó herida con diferentes traumatismos de carácter moderado tras el vuelco de un vehículo ocurrido en la noche de este viernes en la calle Cascajal, en el municipio de El Rosario. El accidente se produjo a las 23:13 horas, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

Tras recibir el aviso, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios, desplazándose hasta el lugar efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y agentes de la Policía Local.

El vehículo había volcado de forma lateral, por lo que los bomberos aseguraron la estabilidad del coche y procedieron a liberar a la ocupante del interior del habitáculo. A continuación, el personal sanitario del SUC valoró y asistió a la mujer, que presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, y fue trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias.

La Policía Local se encargó de regular el tráfico en la vía y de instruir el atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias del accidente.