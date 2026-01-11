Los tres fallecidos en Canarias tras caer a una charca reciben un homenaje

Los tres fallecidos en el accidente de Las Tederas recibieron a mediodía de este domingo un emocionado recuerdo en la localidad de Pozo Izquierdo, en la playa del Yodo, donde una de las víctimas, Mario Perdomo, era residente y muy conocido por practicar bodyboard.

En el homenaje participaron un millar de deportistas y vecinos.

Los amigos bugueros de Mario se lanzaron al agua con coronas de flores y bengalas para formar un círculo a 200 metros de la orilla para rendir un sentido homenaje, que fue seguido con aplausos por las personas congregados en la playa.

Alejandro Bolaños Bueno, uno de los organizadores del acto, resaltó al salir del agua que la iniciativa partió de los amigos de Mario era “un hermano” de la comunidad buguera de Pozo Izquierdo y tiene más que merecido un recuerdo en el sitio donde pasó gran parte de su vida. “Es una pena que se haya ido tan pronto, porque era una persona tan aventura y llena de vida, al que los miedos no le frenaban a la hora de cumplir sus sueños”, comentó su amigo desde la infancia, más conocido como Alex el Dono.

“Para nosotros” añadió, “es una gran pérdida y a mi todavía no me entra en cabeza que haya fallecido en ese accidente; será porque soy egoísta y quiero que siga conmigo, pero es verdad que se ha ido y con el tiempo vamos a notar lo que nos ha dejado; al menos me quedo con el convencimiento de que como él no vivió nadie”.

Alex recordó que a Mario, como persona aventurera y amante de la naturaleza “le gustaba el mar, la montaña, la lluvia, los charcos o los animales”, por eso cultivó tantas amistades en Gran Canaria y en otras islas.”Cuando vas a tantos sitios y dejas tanta huella, ahí se reconoce el tipo de persona que era, algo que se puede ver en este homenaje”, recalcó.

Un gran cartel en la avenida de la playa del Yodo, donde se depositaron numerosas coronas y ramos de flores, recordará al fallecido. Firmado por “los amigos y hermanos del mar”, junto a su foto se imprimió la siguiente leyenda: “Mario Perdomo, sal y cicatrices; las olas no piden permiso, llegan rompen y se van; Mario era así, a su manera, rompiendo las reglas, con el corazón por delante y dispuesto a todo; Pozo fue su casa porque allí el mar tampoco obedece, porque allí las reglas se escriben con sal y cicatrices; ahora no está, pero cada serie que viene, cada ola que rompe, sabemos que tiene un poco de él; gracias por las olas, hermano, por enseñarnos que vivir también es tirarse aunque no esté claro el final”.

