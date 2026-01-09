Un quad se sale de la vía en Tenerife y deja dos heridos
Ambos fueron trasladados al Hospital Quirón Costa Adeje con lesiones de diferente consideración
Dos personas, una mujer de 76 años y un hombre de 68, han resultado heridas en un accidente de quad ocurrido este viernes, 9 de enero, en Tenerife.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el accidente, que tuvo lugar sobre las 16:30 horas, se produjo por la salida de la vía del quad, en el que iban dos ocupantes, uno de ellos cayendo por una ladera.
En ese momento, el 112 activó los recursos de emergencia necesarios.
Efectivos de Bomberos accedieron hasta la afectada, donde fue asistida por el personal de una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y, tras proceder a su rescate, la evacuaron en tablero espinal hasta el lugar en el que encontraba el recurso sanitario
Tanto la mujer rescatada, que sufrió policontusiones y un traumatismo lumbar de carácter moderado, como el conductor, que sufrió policontusiones de carácter leve, fueron trasladados en la ambulancia al Hospital Quirón Costa Adeje.
Por su parte, la Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.
