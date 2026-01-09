Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herida una senderista tras caerse en La Palma

La mujer fue trasladada al hospital de la isla con lesiones de carácter moderado

Santa Cruz de Tenerife

Una mujer de 70 años ha resultado herida este viernes, 9 de enero, tras sufrir una caída en el sendero GR-131, del municipio palmero de Fuencaliente.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, la alerta fue recibida a las 13:55 horas y en ella se informaba de que una mujer había sufrido una caída y precisaba asistencia sanitaria.

Ante esta situación, el 112 activó los recursos necesarios, entre los que se encontraba el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias.

Rescate

Fueron los rescatadores del GES los que llegaron hasta la afectada y le realizaron la primera atención. La mujer fue evacuada desde el lugar en el que se encontraba en una camilla que izaron hasta la aeronave y llevada, posteriormente, al aeropuerto isleño.

Una vez en tierra, fue asistida por el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y trasladada al Hospital General de La Palma, al presentar lesiones de carácter moderado.

