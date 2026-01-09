Herida una senderista tras caerse en La Palma

Una mujer de 70 años ha resultado herida este viernes, 9 de enero, tras sufrir una caída en el sendero GR-131, del municipio palmero de Fuencaliente.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, la alerta fue recibida a las 13:55 horas y en ella se informaba de que una mujer había sufrido una caída y precisaba asistencia sanitaria.

Ante esta situación, el 112 activó los recursos necesarios, entre los que se encontraba el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias.

Rescate

Fueron los rescatadores del GES los que llegaron hasta la afectada y le realizaron la primera atención. La mujer fue evacuada desde el lugar en el que se encontraba en una camilla que izaron hasta la aeronave y llevada, posteriormente, al aeropuerto isleño.

Una vez en tierra, fue asistida por el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y trasladada al Hospital General de La Palma, al presentar lesiones de carácter moderado.