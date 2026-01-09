Un aparatoso accidente en Tenerife provoca el corte de la autopista del Sur

Un aparatoso accidente de tráfico ha provocado en la mañana de este viernes el corte de la Autopista del Sur (TF-1) a la altura del polígono industrial de Las Chafiras, en el municipio de San Miguel de Abona, generando importantes retenciones en uno de los tramos más transitados de Tenerife.

El siniestro se produjo en los carriles en sentido a Santiago del Teide, donde agentes de la Guardia Civil de Tráfico se vieron obligados a bloquear la circulación para garantizar la seguridad y facilitar las labores de intervención. Como consecuencia, el tráfico se ha visto seriamente afectado desde primeras horas del día.

Accidente en Las Chafiras en sentido Sur / Los Jardineros

Según las primeras informaciones, el accidente fue una colisión por alcance en la que un turismo Opel Astra de color oscuro acabó debajo de un pequeño furgón, lo que da cuenta de la violencia del impacto.

Las autoridades advierten de que las retenciones podrían ser aún mayores de lo habitual, especialmente desde puntos conflictivos como los accesos al barrio de Guaza, Oroteanda y Las Chafiras, zonas que ya registran a diario importantes atascos en horas punta.

Se recomienda a los conductores extremar la precaución, consultar el estado del tráfico antes de desplazarse y, en la medida de lo posible, utilizar rutas alternativas mientras continúan las labores de retirada de los vehículos implicados y la normalización de la vía.

El accidente ocurrió a las 10:00 horas y en el mismo hubo tres personas afectadas, con lesiones de carácter leve, según los datos ofrecidos por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno de Canarias.

Las víctimas fueron trasladadas a diferentes centros hospitalarios. Por ejemplo, una de ellas fue trasladada al Hospital del Sur, en El Mojón, y a otra se la llevó a Hospiten Sur, en Playa de las Américas.

Bomberos de Tenerife destinados en el parque de Las Chafiras tuvieron que intervenir para rescatar a una de las personas afectadas, que no podía salir del vehículo.

En el siniestro hubo tres vehículos implicados. Y la sala operativa del 1-1-2 también activó a dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), una de soporte vital básico y otra sanitarizada.