Un accidente en la TF-5 se salda con cuatro personas afectadas
Una mujer tuvo que ser liberada del vehículo por los bomberos
Uno de los accidentes que durante la mañana de este viernes colapsó la autopista del norte de Tenerife (TF-5) se ha saldado con cuatro personas afectadas, de las que tres requirieron atención hospitalaria.
En concreto, el siniestro, en el que se vieron involucrados dos vehículos, se produjo sobre el mediodía en dirección Santa Cruz, a la altura de Santa Úrsula.
En este caso, fue necesaria la intervención de efectivos de Bomberos de Tenerife para asegurar los vehículos y liberar a una de las personas que quedó atrapada en el interior del habitáculo.
Heridos
El personal de dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), junto al de otra ambulancia de la Mesa de Transporte Sanitario No Urgente que se encontraba por la zona, asistieron a los cuatro afectados: dos mujeres de 24 y 30 años con lesiones de carácter moderado; un hombre de 43 años con una cervicalgia de carácter leve, y otro, del que se desconoce su edad, que fue atendido en el lugar del accidente.
Los heridos fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, Hospital Parque y Hospital Universitario de Canarias, respectivamente.
Por su parte, la Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.
