Narcotráfico en Tenerife: Un Popeye lleno de metanfetamina revela una red con raíces en México

La interceptación en suelo tinerfeño de una escultura de un metro y medio de alto de Popeye, el popular marinero come espinacas, contribuyó al desmantelamiento de una banda de narcotraficantes que operaba entre México y España para introducir metanfetamina en Europa.

Este producto ilícito es un estimulante, que se vende en pastillas, polvo o trocitos, conocidos entre los consumidores como hielo o cristal.

Un operativo dirigido y coordinado por policías nacionales de Tenerife, en colaboración con la DEA (Administración de lucha contra las drogas) estadounidense, permitió desmantelar la organización criminal, que se había convertido en el principal suministrador de la sustancia estupefaciente en países de la Unión Europea (UE) y que tenía vínculos con el cártel azteca de Sinaloa.

UDYCO de Tenerife

En un dispositivo que se ha prolongado durante dos años y medio, desde el 2023 y con varias fases de actuación, agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Santa Cruz de Tenerife lograron acabar con el grupo de narcos.

A mediados del 2024, los investigadores consiguieron localizar la escultura de un Popeye yonqui en Tenerife. En la base de este elemento decorativo enviado desde Alicante los funcionarios encontraron 40 kilos de metanfetamina. A continuación, procedieron a detener al destinatario, que es un histórico narcotraficante tinerfeño.

El destinatario ya está en prisión

Según los datos que se han podido conocer tras esta operación, el traficante es conocido con el alias de Chema y residía en el municipio de La Laguna.

Después de que se lograra probar que la escultura y la sustancia iban destinadas a él, éste fue condenado por tráfico de estupefacientes y en la actualidad cumple condena en un centro penitenciario.

Ayer se dio a conocer la última fase de la macrooperación, denominada Washima, contra la organización criminal hispano-mexicana. La Policía Nacional explicó que se trata de la segunda parte de la operación Saga, que en su momento facilitó la segunda mayor intervención de metanfetamina de toda Europa.

En piedras de mármol

Los agentes detuvieron en esta ocasión a nueve personas, que están acusadas de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Tres de ellas ingresaron en prisión provisional, a la espera de la celebración del juicio.

Entre los apresados figuran el citado miembro del cártel de Sinaloa y el propietario de una empresa dedicada a la fabricación de mármol. En el caso de este último acusado, su implicación se debe a que los narcotraficantes enviaron a España parte de la mencionada droga oculta en piedras de la citada roca desde México.

Un empresario tenía tres millones de euros en efectivo ocultos en un búnker

En el registro efectuado en una de sus naves industriales, usada como tapadera, los policías levantaron bloques de mármol y una gran plancha de hierro.

Debajo de la misma, oculta con una tapa de arqueta, estaba la entrada a un búnker subterráneo. En este escondite, los policías nacionales hallaron tres millones de euros en efectivo.

Registros

También fue localizado en la operación el cabecilla de la red de narcotransportistas, que lideraba las acciones operativas entre Dubai y México.

Integrantes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado realizaron registros en dos domicilios en Valencia, tres en Alicante, uno en Málaga y otro en Madrid.

La investigación se llevó a cabo bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Durante el año 2023 fueron intervenidos 1.800 kilos de metanfetamina.

Los profesionales de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) lograron descubrir que los narcotraficantes operaban desde Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante.

Dinero por el silencio

Pero, al igual que ocurre en otras muchas ocasiones con los grupos dedicados a este tipo de negocios ilícitos, nuevos miembros de la organización asentados en España y en México intentaron reorganizarse desde el punto de vista económico para volver a traficar.

En septiembre del año pasado, los policías consiguieron identificar a un integrante del cártel de Sinaloa escondido en un piso del que apenas salía.

A dicho hombre la banda le pagaba 2.500 euros cada mes a cambio de que guardara silencio. El motivo es que dicha persona presuntamente había participado en la introducción y custodia de los 1.800 kilos de metanfetamina intervenidos en Alicante en el 2023. Es decir, que podía convertirse en un testigo clave para los agentes.

Marihuana para Finlandia

Los agentes también interceptaron al grupo una partida de 38 kilos de marihuana, que habían sido enviados a Finlandia. Gracias a la colaboración de funcionarios de Aduanas de dicho país nórdico, se apresó al hombre que se desplazó allí, de forma exclusiva, para hacerse cargo de la droga.