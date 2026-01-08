Muere un marinero a bordo de un buque de la Guardia Civil en aguas de La Gomera

Un marinero falleció cuando se encontraba a bordo del buque Río Tajo de la Guardia Civil, cuando dicha embarcación se hallaba en aguas de La Gomera.

La víctima supuestamente sufrió un desvanecimiento durante su jornada laboral, cayó al suelo y se golpeó la cabeza, lo que le produjo el fallecimiento con posterioridad, según la información que ha trascendido hasta el momento.

Según ha podido saber EL DÍA, el citado marinero tenía 60 años de edad y el trágico episodio se produjo el pasado 6 de enero.

Trabajador civil

La persona fallecida era un trabajador civil de dicho patrullero que complementaba a la tripulación del Río Tajo en diversos servicios.

En el momento en que ocurrió el citado episodio, el barco del Instituto Armado realizaba maniobras, tras participar en tareas de apoyo al rescate de un cayuco con migrantes subsaharianos en el puerto de San Sebastián de La Gomera.

El cuerpo de seguridad expresa su "más sentido pésame a los familiares, seres queridos y compañeros del fallecido", a la vez que deja de manifiesto su "gratitud por su energía y dedicación".