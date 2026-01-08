Dos detenidos por la venta de cocaína y hachís en Tenerife

Agentes de la Policía Nacionaldesmantelaron un grupo dedicado a la venta de cocaína y hachís que operaba en el barrio de La Verdellada, en el municipio de La Laguna.

La investigación se inició tras detectarse la existencia de un punto activo de venta de sustancias estupefacientes, en el cual un individuo distribuía diversas cantidades de dichas sustancias a los consumidores finales.

Y su principal área de distribución estaba en el mencionado enclave del área metropolitana.

En las proximidades de su casa

Los agentes averiguaron que el principal investigado distribuía la sustancia desde los aledaños de su domicilio, hasta el cual acudían compradores de diverso perfil.

Los agentes encontraron en la casa del principal investigado 124 gramos de cocaína y otros 969 de hachís

Asimismo, dicho hombre se valía de otro colaborador para realizar las ventas y atender toda la demanda que tenía, llegando a realizar ambos transacciones de estupefacientes de manera simultánea.

La operación policial culminó con la entrada en la vivienda del cabecilla, procediendo tanto a su detención como a la de su colaborador. y a la incautación de diversas cantidades de sustancia estupefaciente.

Colaboración guías caninos de Santa Cruz

Para dicha actuación, los agentes contaron con la colaboración de un equipo de Guías Caninos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.

Los funcionarios intervinieron 124 gramos de cocaína y 969 de hachís, así como un puñal y un hacha.

A los detenidos se les imputa un delito de tráfico de drogas y fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.