Así ocurrió la agresión que dejó en estado crítico a un hombre en Tenerife

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre como presunto autor de la agresión que dejó en estado crítico a otro varón en el sur de Tenerife durante la madrugada de ayer.

Según las fuentes consultadas, la víctima, que tiene 69 años de edad, sufrió un único golpe por parte del agresor, cayó al suelo y se golpeó la cabeza.

Los hechos ocurrieron cerca de la una de la madrugada en una calle del núcleo de Los Cristianos, en el municipio de Arona.

En estado inconsciente

La sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta a las 00:54 horas del Día de Reyes, pues una persona estaba tendida en el suelo en estado inconsciente.

El episodio se produjo en la calle Juan Reverón Sierra, que enlaza la avenida de Los Playeros con el paseo litoral de Los Cristianos, muy cerca de la playa.

Hasta el citado enclave acudieron varias patrullas de la Policía Nacional, tres ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) -una medicalizada, otra sanitarizada y una tercera de soporte vital básico- y un médico y un enfermero del centro de salud de la localidad.

Reanimación

Los primeros que llegaron a la calle Juan Reverón Sierra fueron los policías nacionales, que verificaron que la víctima se hallaba en parada cardiorrespiratoria.

Por esa razón, los agentes comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas.

Dichas tareas fueron continuadas con carácter avanzado por el personal sanitario de las ambulancias y de Atención Primaria.

En estado crítico

La víctima pudo ser recuperada y fue trasladada en la ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc), donde ingresó en estado crítico.

Poco después, funcionarios de la Policía Nacional llevaron a cabo el arresto del presunto autor del golpe que provocó la caída y la grave lesión del afectado.

El arrestado fue trasladado a los calabozos de la Comisaría del Sur de Tenerife, desde donde pasará a disposición del órgano judicial que se encuentra en funciones de Guardia estos días en Arona.