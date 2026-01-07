Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasRebajas 2026Situación en VenezuelaCD TenerifeLotería de El NiñoCataratas en Tenerife
instagramlinkedin

Una colisión frontal en Adeje deja un herido moderado

El accidente tuvo lugar durante la madrugada de este miércoles en la carretera de La Caleta a Fañabé

Archivo - Cecoes 112

Archivo - Cecoes 112 / CECOES 112 - Archivo

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un accidente de tráfico se ha registrado este martes, 7 de enero de 2026, a las 06:10 horas, en la carretera de La Caleta a Fañabé, en el municipio de Adeje.

La colisión frontal involucró a dos turismos, resultando uno de los conductores, un hombre de 48 años, con traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, que fue trasladado en ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario Hospiten Sur. El otro conductor sufrió heridas leves y fue atendido en el lugar.

Al lugar acudieron bomberos del Consorcio de Tenerife, que liberaron a uno de los conductores del interior del vehículo, así como la Policía Local, encargada de instruir las diligencias pertinentes. El 112 del Gobierno de Canarias coordinó la respuesta de emergencia, activando ambulancias, bomberos y policía para atender a los afectados y asegurar la vía.

Las autoridades recuerdan la importancia de conducir con precaución en carreteras de montaña y mantener la distancia de seguridad, especialmente durante las primeras horas del día y en condiciones de visibilidad limitada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents