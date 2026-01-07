Una colisión frontal en Adeje deja un herido moderado

Un accidente de tráfico se ha registrado este martes, 7 de enero de 2026, a las 06:10 horas, en la carretera de La Caleta a Fañabé, en el municipio de Adeje.

La colisión frontal involucró a dos turismos, resultando uno de los conductores, un hombre de 48 años, con traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, que fue trasladado en ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario Hospiten Sur. El otro conductor sufrió heridas leves y fue atendido en el lugar.

Al lugar acudieron bomberos del Consorcio de Tenerife, que liberaron a uno de los conductores del interior del vehículo, así como la Policía Local, encargada de instruir las diligencias pertinentes. El 112 del Gobierno de Canarias coordinó la respuesta de emergencia, activando ambulancias, bomberos y policía para atender a los afectados y asegurar la vía.

Las autoridades recuerdan la importancia de conducir con precaución en carreteras de montaña y mantener la distancia de seguridad, especialmente durante las primeras horas del día y en condiciones de visibilidad limitada.