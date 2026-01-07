Asesinato en Canarias: la víctima no ratificó la denuncia tras una intervención policial y dijo que no tenía miedo

Según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la víctima compareció el 12 de junio de 2024 ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1, donde manifestó que no deseaba presentar denuncia contra su marido, que no tenía miedo de él y que no quería ni orden de alejamiento ni reconocimiento forense. En aquella comparecencia no se recogió relato de hechos y la mujer aseguró que no había sido agredida. El hombre se acogió entonces a su derecho a no declarar.

El juzgado de guardia de Las Palmas de Gran Canaria tiene previsto inhibirse en las próximas horas a favor del juzgado especializado en Violencia sobre la Mujer, que asumirá la investigación sobre las dos muertes halladas en la mañana del Día de Reyes. El procedimiento se encuentra bajo secreto de sumario y los indicios apuntan a que el hombre habría acabado con la vida de su esposa y posteriormente se habría suicidado.

Hallazgo de los cuerpos y antecedentes

Los hechos salieron a la luz después de que familiares de la víctima denunciaran su desaparición tras no acudir a su puesto de trabajo ni responder a las llamadas. Al comprobar que figuraba en el sistema Viogén por una denuncia previa que fue archivada, la Policía Nacional se personó en el domicilio, donde localizó los cuerpos sin vida de la mujer, de 43 años, y de su marido, de 35, ambos de nacionalidad filipina.

Según fuentes próximas a la investigación, la víctima llevaba dos años residiendo en el inmueble del número 51 de Bernardo de la Torre, en la zona Puerto-Canteras. Había llegado a Canarias desde Filipinas hace casi una década y, con el tiempo, logró reagrupar a parte de su familia. Semanas antes de los hechos, se había trasladado temporalmente a casa de su madre junto a su hijo menor, debido a los problemas en la pareja, pero regresó al domicilio en la víspera de Reyes por motivos que aún se investigan.

Investigación abierta bajo secreto

Los agentes del Grupo de Homicidios y de la Policía Científica continúan recabando pruebas para esclarecer las circunstancias exactas del suceso. Las autopsias, realizadas en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, serán determinantes para fijar el momento y las causas de las muertes.

De confirmarse la hipótesis principal, este sería el primer asesinato machista de 2026 en Canarias.