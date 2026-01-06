Rescatan en helicóptero a una mujer con traumatismo craneal grave tras un accidente en el mar en La Palma

Una mujer ha resultado herida de gravedad este martes tras sufrir un accidente en el mar en la costa de La Bombilla, en el municipio de Tazacorte (La Palma), lo que obligó a activar un amplio dispositivo de emergencia coordinado por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

El incidente se produjo a las 13:31 horas, cuando el 112 recibió una alerta informando de que una mujer se encontraba en serias dificultades en el agua. De inmediato, se activaron los recursos necesarios, entre ellos un helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Salvamento Marítimo y la Guardia Civil.

De forma previa a la llegada de los medios de emergencia, una persona que se encontraba en la zona y que se identificó como bombero se lanzó al mar para auxiliar a la afectada, logrando mantenerla a flote hasta la llegada del helicóptero. Los rescatadores del GES accedieron hasta la mujer y procedieron a su rescate e izado a la aeronave, desde donde fue evacuada de urgencia hasta la helisuperficie del Hospital General de La Palma.

Una vez en tierra, el personal de una ambulancia sanitarizada del SUC asistió a la afectada, que presentaba un traumatismo craneal de carácter grave, y la trasladó al centro hospitalario para su atención especializada. Por su parte, una embarcación de Salvamento Marítimo trasladó ilesa a tierra a la persona que realizó el primer auxilio en el mar.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente ocurrido en este punto del litoral palmero.