Mario, Goyo y Mari Carmen: así eran los tres amigos amantes de la vida que fallecieron en el accidente en una charca de Canarias

La naturaleza era el nexo que unía a Mario, Goyo, Mari Carmen y Nadia, los cuatro amigos que viajaban en el todoterreno que se precipitó por una ladera y quedó sumergido en la charca de Las Tederas, en un accidente que costó la vida a tres de ellos. Pero no solo la pasión por los paisajes los conectaba, sino que el propio 4x4 era cómplice de sus aventuras, un testigo que los llevaba cada escapada, cada recorrido y cada instante compartido en su amor por la naturaleza. Ese vínculo, entre amigos y máquina, se convirtió tristemente en parte de la historia de aquel fatídico domingo que quedará marcado en el calendario.

Mario Perdomo Méndez, Gregorio Arbelo Perdomo y Mari Carmen son las tres víctimas mortales del accidente de tráfico. Los dos primeros eran primos, naturales de Santa Lucía de Tirajana —de Sardina y residentes en Pozo Izquierdo—, mientras que Mari Carmen, originaria de Gáldar, era la pareja de Mario.

Los primos eran muy queridos en Pozo Izquierdo, según afirmaron ayer los vecinos del barrio. Mario, conocido en la zona como ‘el Pelúo’, en su tiempo libre siempre buscaba la cercanía del mar, su verdadera pasión. Entre las olas de la playa de Pozo Izquierdo surfeaba y disfrutaba de la vida, siendo también una persona colaborativa y cercana a sus amigos y vecinos.

Muchas tardes se le podía ver en las escaleras junto al bar-restaurante de la playa, compartiendo risas y alguna cervecilla con sus amigos. Amante del senderismo y de recorrer la isla, Mario no dudaba en acercarse a los barrancos de Gran Canaria cada vez que llovía para contemplar la naturaleza en su estado más puro. Es más, en el año 2023 descubrió junto a su primo un esqueleto guanche en una de sus caminatas por Gáldar. La pesca submarina era otra de sus pasiones, que alternaba también con el barranquillo.

Aventurero y divertido, siempre pensando en el próximo viaje y buscando el lado positivo de la vida, Mario se distinguía por su gran sonrisa, una de sus cualidades más representativas y recordadas por quienes lo conocían.

Compañero inseparable de aventuras

Gregorio, conocido como Goyo entre sus amigos, era mucho más que un primo para Mario, ya que era su compañero inseparable de aventuras. Apasionado de la naturaleza, nunca decía que no a ningún plan que el grupo de amigos propusiera, ya fuera recorrer senderos, explorar barrancos o perderse por los rincones más escondidos de la isla. Aunque no pasaba tanto tiempo en Pozo Izquierdo como Mario, su carisma y cercanía lo hicieron muy querido en el barrio. Los vecinos lo recordaban ayer como un joven amable, generoso y leal, siempre dispuesto a ayudar y a compartir una buena conversación.

La única superviviente del accidente es una apasionada de la nieve y la montaña

Mari Carmen, pareja de Mario, era originaria de Gáldar, hija de una maestra jubilada y de un panadero del municipio, y pasaba gran parte de su tiempo en Pozo Izquierdo junto a su pareja y a los amigos que compartían. Al igual que el resto del grupo, era una auténtica aventurera, y esa pasión por descubrir y disfrutar de la naturaleza era solo una de las muchas cosas que tenía en común con Mario. Para los vecinos del barrio, Mari Carmen era una más, siempre cercana, amable y querida por todos.

La única superviviente de este trágico accidente es Nadia G., que también nació en Gáldar, por lo que conocía a Mari Carmen desde hacía varios años y actualmente reside en Escaleritas. Empresaria de profesión, es una apasionada de la montaña, el senderismo y los deportes de nieve, compartiendo con sus amigos la afición por la naturaleza y la aventura que siempre unió al grupo.