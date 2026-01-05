Detienen a un hombre y desmantelan un punto de venta de drogas en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un punto activo de venta de sustancia estupefaciente en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna y detenido a un individuo como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

La investigación ha sido desarrollada en el marco de una operación antidroga en la que se pudo comprobar que el investigado se dedicaba a la distribución de cocaína en cantidades destinadas al consumo final, desplazándose en distintos vehículos y realizando, en la mayoría de los casos, las ventas en los domicilios de los compradores.

Tras la realización de numerosos dispositivos policiales, los agentes detectaron que el investigado acudía de forma reiterada a una nave industrial ubicada en el barrio del Sobradillo, de la que salía tras varios minutos, portando la sustancia estupefaciente que posteriormente distribuía.

Los investigadores inferían que dicha nave era utilizada como 'caleta', es decir, un lugar de ocultación de la droga para eludir la acción policial y judicial, detalla la Policía en una nota.

Por tal motivo, se solicitó autorización judicial para la entrada y registro tanto del domicilio del investigado como de la referida nave, procediendo los agentes a entrar del domicilio del investigado, donde fue detenido y donde se intervinieron diversas cantidades de sustancia estupefaciente.

Posteriormente, los agentes accedieron a la nave industrial, localizando en su interior, con la ayuda del Equipo de Guías Caninos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, un total de 2.228,96 gramos de cocaína ocultos bajo diversos enseres, así como 72,40 gramos de sustancias de corte.

Además, al detenido se le intervinieron un dispositivo Taser plenamente funcional y un machete de tipo militar.

Por estos hechos el detenido ha sido puesto a disposición judicial por un presunto delito de tráfico de drogas y con esta actuación policial se da por desmantelado un punto de venta de cocaína establecido en la zona de Las Hespérides, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.