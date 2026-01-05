Amenaza con un machete a vecinos de un pueblo de Tenerife

Un hombre provocó una gran alarma entre algunos vecinos de un pueblo del sur de Tenerife durante la noche del pasado domingo.

Los hechos ocurrieron, de forma concreta, en la costa del término municipal de Güímar, cuando un varón utilizó un machete para intimidar a varios ciudadanos de forma injustificada.

El Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil recibió una alerta en la que se informaba de que un varón usaba un arma blanca de grandes dimensiones y aterrorizaba a residentes en El Puertito de Güímar.

Arresto

Algunas personas tuvieron que resguardarse en bares de la zona para sentirse seguras. Y fueron algunos ciudadanos quienes redujeron al hombre violento.

Hasta el lugar acudieron patrullas del Instituto Armado. Tras recabar los testimonios de varios testigos, los agentes llevaron a cabo la detención de un hombre por el citado delito.

Las fuentes consultadas por EL DÍA confirman que no es la primera vez que ocurren episodios de estas características en los últimos meses en El Puertito de Güímar.

Comportamiento agresivo

En ocasiones anteriores, policías locales de Güímar han intervenido con un varón de nacionalidad colombiana, que presuntamente adopta un comportamiento agresivo y se dedica a amenazar a residentes en la zona.

Una de esas veces, los agentes municipales procedieron a identificarlo, pues intimidaba a personas con una pistola. Los funcionarios del cuerpo de seguridad municipal verificaron que se trataba de un objeto que dispara bolas.

En siete u ocho ocasiones han debido de actuar ante los altercados que ha causado dicha persona. Sin embargo, hasta ahora, nadie lo ha denunciado.