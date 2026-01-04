Herido un menor de 8 años tras sufrir una caída en bicicleta en Tenerife

Un menor de 8 años ha resultado herido este domingo tras sufrir una caída en bicicleta en la calle Archipiélago, en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 13:27 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo de carácter moderado y fue trasladado en una ambulancia sanitarizada del SUC junto a un profesional de medicina de Atención Primaria hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Por su parte, la Policía Local colaboró en el dispositivo e instruyó las diligencias.