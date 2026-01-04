Detienen por malos tratos a la luchadora de MMA que agredió a dos guardias civiles en un avión en Canarias

La luchadora de MMA Sinead Kavanagh fue detenida en la noche del sábado en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, acusada presuntamente de malos tratos a su mujer, según fuentes policiales. La deportista pasará este lunes a disposición judicial.

La imputada, de origen irlandés, ya había protagonizado un grave incidente violento hace poco más de un mes en el aeropuerto de Gran Canaria (Gando). Su comportamiento alterado —con gritos y desobediencia al personal de cabina— obligó a intervenir a la tripulación de un vuelo con destino a Dublín minutos antes del despegue.

Ante la imposibilidad de controlar la situación a bordo tuvieron que intervenir agentes de la Guardia Civil, de los cuales dos resultaron heridos. El altercado derivó en momentos de extrema tensión y violencia física que paralizaron el vuelo y que se difundieron por redes sociales a través de los vídeos que grabaron los propios pasajeros a bordo.

Este nuevo arresto, de la noche de este sábado, vuelve a situar a la luchadora en un episodio de violencia, a la espera de que las autoridades determinen su situación procesal.