Detienen por malos tratos a la luchadora de MMA que agredió a dos guardias civiles en un avión en Canarias
Sinead Kavanagh pasará este lunes a disposición judicial
La luchadora de MMA Sinead Kavanagh fue detenida en la noche del sábado en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, acusada presuntamente de malos tratos a su mujer, según fuentes policiales. La deportista pasará este lunes a disposición judicial.
La imputada, de origen irlandés, ya había protagonizado un grave incidente violento hace poco más de un mes en el aeropuerto de Gran Canaria (Gando). Su comportamiento alterado —con gritos y desobediencia al personal de cabina— obligó a intervenir a la tripulación de un vuelo con destino a Dublín minutos antes del despegue.
Ante la imposibilidad de controlar la situación a bordo tuvieron que intervenir agentes de la Guardia Civil, de los cuales dos resultaron heridos. El altercado derivó en momentos de extrema tensión y violencia física que paralizaron el vuelo y que se difundieron por redes sociales a través de los vídeos que grabaron los propios pasajeros a bordo.
Este nuevo arresto, de la noche de este sábado, vuelve a situar a la luchadora en un episodio de violencia, a la espera de que las autoridades determinen su situación procesal.
- EEUU bombardea Venezuela, en directo: Trump dice que Nicolás Maduro y su esposa han sido capturados por EEUU
- Bar Chucho en La Orotava: cuatro generaciones sin bajar la persiana
- El CEIP Camino Largo y el IES Granadilla de Abona, premiados por el Ministerio de Educación por sus planes de lectura
- Más de 400.000 euros 'viajan' hasta Tenerife con la Primitiva
- El restaurante de Tenerife donde se come como un rey: cocina canaria, raciones generosas y precios inmejorables
- La lluvia se instala en Canarias hasta la víspera de Reyes
- Resultados de la Primitiva del sábado 3 de enero de 2026
- Marcelinho Huertas y Ricky Rubio: los últimos supervivientes