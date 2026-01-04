Accidente mortal en Canarias: dos fallecidos y dos heridas graves al caer un vehículo a una charca
Dos mujeres con politraumatismos fueron trasladadas a centros hospitalarios
Trágico accidente ocurrido durante la tarde de este domingo en Gran Canaria. Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, dos hombres han fallecido y dos mujeres han resultado heridas de carácter grave al caer su vehículo a los charcos de las Tederas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.
Personal del GES y bomberos de San Bartolomé de Tirajana rescataron a las dos afectadas y recuperaron a los dos fallecidos; mientras que miembros del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Atención Primaria asistieron y estabilizaron a las dos heridas antes de trasladarlas a diferentes hospitales. En concreto, las personas heridas son dos mujeres de 34 y 47 años. Ambas sufrieron politraumatismos de carácter grave y muy grave.
La persona que se encontraba peor ingresó en estado crítico en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, y la otra, Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.
La Guardia instruyó las diligencias correspondientes y Protección Civil colaboró en el dispositivo.
- EEUU bombardea Venezuela, en directo: Trump dice que Nicolás Maduro y su esposa han sido capturados por EEUU
- Bar Chucho en La Orotava: cuatro generaciones sin bajar la persiana
- El CEIP Camino Largo y el IES Granadilla de Abona, premiados por el Ministerio de Educación por sus planes de lectura
- Más de 400.000 euros 'viajan' hasta Tenerife con la Primitiva
- El restaurante de Tenerife donde se come como un rey: cocina canaria, raciones generosas y precios inmejorables
- La lluvia se instala en Canarias hasta la víspera de Reyes
- Resultados de la Primitiva del sábado 3 de enero de 2026
- Marcelinho Huertas y Ricky Rubio: los últimos supervivientes