Accidente mortal en Canarias: dos fallecidos y dos heridas graves al caer un vehículo a una charca

Dos mujeres con politraumatismos fueron trasladadas a centros hospitalarios

Trágico accidente ocurrido durante la tarde de este domingo en Gran Canaria. Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, dos hombres han fallecido y dos mujeres han resultado heridas de carácter grave al caer su vehículo a los charcos de las Tederas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

Personal del GES y bomberos de San Bartolomé de Tirajana rescataron a las dos afectadas y recuperaron a los dos fallecidos; mientras que miembros del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Atención Primaria asistieron y estabilizaron a las dos heridas antes de trasladarlas a diferentes hospitales. En concreto, las personas heridas son dos mujeres de 34 y 47 años. Ambas sufrieron politraumatismos de carácter grave y muy grave.

La persona que se encontraba peor ingresó en estado crítico en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, y la otra, Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

La Guardia instruyó las diligencias correspondientes y Protección Civil colaboró en el dispositivo.

