Accidente mortal en Canarias: aumentan a tres los fallecidos al caer un vehículo a una charca

Un trágico accidente sacudió la tarde del 4 de enero en el sur de Gran Canaria. Tres personas fallecieron y otras una resultó herida de gravedad después de que el vehículo en el que viajaban cayera al agua en la zona conocida como Charcos de las Tederas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Una de los que perdieron la vida es una mujer, natural de Gáldar, que falleció en el helicóptero de rescate al no poder superar las heridas sufridas en el siniestro.

A las 16:13 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta que informaba de la caída de un coche a una charca, con ocupantes atrapados en su interior que requerían asistencia sanitaria urgente.

Ante la gravedad del aviso, el 112 activó rápidamente todos los recursos de emergencia disponibles. El lugar del incidente, de difícil acceso, obligó a coordinar un amplio despliegue con presencia terrestre y aérea.

Entre los equipos movilizados destacaron el Servicio de Urgencias Canario (SUC), que desplazó al lugar un helicóptero medicalizado, una ambulancia medicalizada y dos ambulancias de soporte vital básico. También intervinieron profesionales del Centro de Salud de Maspalomas, el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), los bomberos de San Bartolomé de Tirajana, la Guardia Civil y Protección Civil.

El equipo de rescate del GES y los bomberos lograron extraer del agua a las dos mujeres heridas y recuperar los cuerpos sin vida de los dos hombres fallecidos.

Imagen del lugar de los hechos / 112 Canarias

Balance de víctimas

Según el parte emitido por el SUC, las víctimas son dos hombres fallecidos, cuyas identidades no han sido facilitadas por el momento. Uno de ellos es de Santa Lucía de Tirajana. Además, una mujer de 47 años, de Gáldar, que presentaba politraumatismos de carácter muy grave y que perdió la vida en el helicóptero de camino al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, al no poder superar las heridas sufridas.

Por otro lado, una mujer de 34 años, con politraumatismos graves, tuvo que ser evacuada en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Los equipos sanitarios de urgencias, en colaboración con el personal de Atención Primaria, realizaron las primeras asistencias en el lugar del suceso, estabilizando a las dos mujeres antes de su traslado hospitalario.

La Guardia Civil, presente en el lugar de los hechos, se hizo cargo de la instrucción de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente. Por el momento, no han trascendido detalles sobre la causa exacta de la caída del vehículo al agua, aunque se barajan hipótesis relacionadas con una posible pérdida de control.