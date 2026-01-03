Un vuelo procedente de Francia solicita atención urgente en Tenerife por un pasajero con problemas médicos
En Gran Canaria también se produjo una situación similar de un avión procedente de Noruega
Nueva incidencia, en este caso médica, en un avión que viajaba hacia Canarias.
Según informan los controladores aéreos en su cuenta oficial de la red social X, la tripulación de un vuelo procedente de Francia les comunicó, este sábado, que llevan a bordo pasajero con problemas médicos que necesita atención urgente a su llegada al aeropuerto de Tenerife Sur. En concreto, se trata de un avión de Easyjet, que partió desde el aeropuerto Charles de Gaulle de París.
Los controladores les recortaron la ruta todo lo posible por el norte y este de la isla, una ruta enfrentada al tránsito aéreo de salida de los aeropuertos de Tenerife.
Así, les posicionaron para aproximación directa a pista, con prioridad, mientras se coordinaron con el aeropuerto la atención médica en tierra.
Otra incidencia en el archipiélago
Pero esta no ha sido la única incidencia médica con un pasajero este sábado en Canarias. Otro vuelo, en este caso procedente de Noruega, requirió prioridad de aterrizaje cuando ya estaba llegando a Gran Canaria al llevar a bordo también a un pasajero con un problema médico.
En este caso, los controladores también le recortaron la aproximación a tierra, apartando tráfico, y solicitaron la atención médica en tierra.
