Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca FrancisBombardeo en VenezuelaSeguridad en Hoya FríaSecuestro en La CuestaAgenda en Tenerife
instagramlinkedin

Vuelca con su coche y choca contra una palmera en el sur de Tenerife

La conductora quedó atrapada en el interior de vehículo y tuvo que ser excarcelada por los bomberos

Sala de control del Cecoes en una imagen de archivo.

Sala de control del Cecoes en una imagen de archivo. / @112canarias

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Una mujer, de 35 años de edad, ha resultado herida este viernes tras salirse de la vía con su vehículo, volcar y colisionar, posteriormente, contra una palmera en la TF-47, en el kilómetro 16, en Guía de Isora, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 23:06 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, tras el que la conductora quedó atrapada y precisaba de asistencia sanitaria, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectada, que presentó diversos traumatismos de carácter moderado.

Bomberos de Tenerife excarcelaron a la afectada y aseguraron el vehículo. La mujer fue trasladada en una ambulancia hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Noticias relacionadas y más

La Guardia Civil colaboró instruyó el atestado.

TEMAS

Tracking Pixel Contents