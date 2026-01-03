Vuelca con su coche y choca contra una palmera en el sur de Tenerife

Una mujer, de 35 años de edad, ha resultado herida este viernes tras salirse de la vía con su vehículo, volcar y colisionar, posteriormente, contra una palmera en la TF-47, en el kilómetro 16, en Guía de Isora, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 23:06 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, tras el que la conductora quedó atrapada y precisaba de asistencia sanitaria, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectada, que presentó diversos traumatismos de carácter moderado.

Bomberos de Tenerife excarcelaron a la afectada y aseguraron el vehículo. La mujer fue trasladada en una ambulancia hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

La Guardia Civil colaboró instruyó el atestado.