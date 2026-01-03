Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatado un hombre tras caerse en una zona de difícil acceso de una vía costera en El Rosario

El afectado sufrió un traumatismo en una pierna, por lo que fue trasladado al Hospital de la Candelaria

Un hombre ha sido rescatado este sábado tras sufrir una caída en una zona de difícil acceso en la avenida Marítima, a la altura del barranco de Los Juncos, en El Rosario (Tenerife), según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 09:04 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los bomberos rescataron al afectado del lugar. Por su parte, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario desplazado lo valoró y asistió, presentando un traumatismo en una pierna. Finalmente, precisó de traslado en ambulancia hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

