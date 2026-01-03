Rescatado un hombre tras caerse en una zona de difícil acceso de una vía costera en El Rosario
El afectado sufrió un traumatismo en una pierna, por lo que fue trasladado al Hospital de la Candelaria
Un hombre ha sido rescatado este sábado tras sufrir una caída en una zona de difícil acceso en la avenida Marítima, a la altura del barranco de Los Juncos, en El Rosario (Tenerife), según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.
El suceso se produjo sobre las 09:04 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.
Una vez en el lugar, efectivos de los bomberos rescataron al afectado del lugar. Por su parte, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario desplazado lo valoró y asistió, presentando un traumatismo en una pierna. Finalmente, precisó de traslado en ambulancia hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
- La borrasca Francis 'desconecta' a Canarias por aire: 13 vuelos afectados en La Palma y El Hierro
- Una malla de acero electrosoldada para impedir el acceso al hotel de Añaza
- La Aemet prevé vientos de hasta 100 kilómetros hora este viernes en Tenerife
- Arden seis coches en el incendio de un taller en Tenerife
- Actualización de las alertas en Canarias: vientos de hasta 90 kilómetros hora en Tenerife
- Lope Afonso: «La mayoría prefiere que el Heliodoro siga siendo la casa del CD Tenerife»
- La borrasca Francis deja a tres aviones sin aterrizar en La Palma y varias guaguas sin servicio en Tenerife
- La bollería francesa hecha en Tenerife que triunfa en el casco histórico de La Laguna