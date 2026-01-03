Una mujer y un menor, afectados por una inhalación de gas en Tenerife
Ambos sufrieron una intoxicación de carácter moderado, por lo que fueron trasladados al Hospital de la Candelaria
Santa Cruz de Tenerife
Una mujer de 36 años y un menor de 8 han resultado afectados por inhalación de gas debido al parecer por una mala combustión de la calefacción de una vivienda ubicada en el municipio tinerfeño de El Rosario.
El servicio de urgencias 112 ha informado este sábado que el accidente ha ocurrido sobre las 23:42 horas de este viernes y en el momento de la asistencia los dos afectados presentaban intoxicación por inhalación de monóxido de carbono de carácter moderado.
Los dos afectados fueron trasladados hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
Los Bomberos de Tenerife desconectaron la calefacción y ventilaron la vivienda.
